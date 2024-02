Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Мы — Украина» заявил, что «не понимает» дискуссию вокруг возможного увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, главком — один из «менеджеров», решение о назначении и увольнении которого принимает президент страны.

«Знаете, что для меня странно: а почему мы вообще политизируем этот вопрос? Смотрите, это вертикаль верховного главнокомандующего, я не понимаю, в чем тут дискуссия — уволит, не уволит. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров, одним из таких назначенных президентом, не выбранных [менеджеров], является главнокомандующий», — объяснил Подоляк.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен оценивать работу главкома и понимать степень эффективности выполненных армией действий, поскольку глава государства «как верховный главнокомандующий должен нести полную ответственность за то, что происходит на линии фронта и на войне в целом». «Для этого [президент] имеет право принимать решения», — подчеркнул Подоляк.

По словам советника офиса президента Украины, сейчас Зеленский прежде всего заинтересован в том, что будет с боевыми действиями дальше. «Какие тактические действия, как будут изменяться события на фронте, какие соответствующие инструменты. И это же хотят видеть наши партнеры», — заявил чиновник.

Среди прочего, Подоляк отметил, что Зеленский проводит много рабочих встреч, в том числе с Залужным. По его словам, часть мероприятий проходит в закрытом формате, поэтому их содержание не раскрывается.

На вопрос журналистов о том, проводил ли президент Украины встречу с главкомом ВСУ по вопросу его отставки, Подоляк не ответил. «Но еще раз подчеркиваю, каждый день практически президент получает оперативную информацию по линии фронта <…>, и, безусловно, он общается с главнокомандующим», — заключил советник офиса президента Украины.

Зеленский VS Залужный

О конфликте между Зеленским и Залужным СМИ начали писать осенью 2023 года. «Украинская правда» отмечала, что «первые побеги» разногласий между президентом и главкомом ВСУ появились еще весной 2022 года, когда опросы начали показывать рост доверия украинцев к Вооруженным силам.

На открытый уровень конфликт вышел после публикации статьи Залужного для The Economist в ноябре 2023 года. В ней главком написал, что военное противостояние с Россией зашло в тупик, а для выхода из него нужен «огромный технологический скачок». Зеленский не согласился с такой позицией, заявив, что не считает ситуацию на фронте патовой.

Что известно о предполагаемой отставке Залужного

29 января в украинских СМИ и соцсетях начались обсуждения предполагаемой отставки Залужного. Изначально об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза, вслед за которым с аналогичным утверждением выступил депутат Алексей Гончаренко. Журналист Роман Цимбалюк* отметил, что место Залужного якобы займет начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов.

После этого в телеграм-канале Министерства обороны Украины появилась публикация о том, что «это неправда» (ведомство не уточнило, о чем конкретно идет речь). Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил «Украинской правде», что президент не отправлял Залужного в отставку.

Позднее украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента и в окружении Залужного сообщило, что украинский лидер предложил главкому ВСУ подать в отставку, но тот отказался писать рапорт.

По данным источников The Financial Times, Зеленский предложил Залужному должность советника по обороне. Газета The Economist указала, что речь идет о посте секретаря Совета национальной безопасности (СНБО), от которого главком ВСУ отказался. В свою очередь, Зеленский заявил, что отказ Залужного от новой должности не отменяет того факта, что он будет снят с нынешнего поста, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник The New York Times (NYT) заявил, что отставка главкома ВСУ была отложена из-за утечки информации о ней. По данным NYT, свою роль сыграло и то, что потенциальные преемники Залужного ― командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и Кирилл Буданов ― отказались возглавить Вооруженные силы.

В беседе с CNN Буданов заявил, что вряд ли бы разговаривал с изданием, если бы сейчас принималось решение о его назначении на пост главкома ВСУ. Он также подчеркнул, что в состоянии вооруженного конфликта «все стороны используют все доступные средства, включая информационную войну».

В то же время CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет что Зеленский планирует объявить об отставке Залужного в ближайшие дни. По словам собеседника издания, к концу недели, то есть в первые числа февраля, ожидается публикация соответствующего президентского указа. Если решение об отставке главкома ВСУ будет принято, то это станет «крупнейшей военной перестановкой, произведенной Зеленским» с момента начала военной операции на Украине, отметил источник CNN.

Сам Залужный новости о своей отставке никак не комментировал. После появления слухов генерал опубликовал в соцсетях совместное фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой. На снимке военные сидят в зеленых толстовках с надписью «Армия Украины».

Кроме того, украинские СМИ обратили внимание, что Залужный указан в качестве содокладчика по новому законопроекту о мобилизации, внесенному в конце января в Верховную Раду. Согласно документу на сайте парламента, генерал должен представлять инициативу вместе с министром обороны Рустамом Умеровым.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов