Дрон с привязанными к нему флагом России и четырьмя георгиевскими ленточками был замечен над зданием Рейхстага в Берлине 9 мая, пишет Tagesspiegel со ссылкой на берлинскую полицию. По данным издания, дроном управлял 41-летний украинец.

Как сообщает Tagesspiegel, инцидент произошел 9 мая около 11:40 по местному времени (12:40 мск). БПЛА был запущен на центральной площади Фридрих-Эберт-плац и пролетел над Рейхстагом. Соответствующая видеозапись была распространена в соцсетях только спустя несколько дней. В ролике видно, как беспилотник несколько раз пролетает над зданием парламента.

Tagesspiegel подчеркивает, что из соображений безопасности вокруг здания Рейхстага действует бесполетная зона радиусом 5,6 км. Дроны могут летать там только по специальному разрешению Федерального ведомства по надзору за управлением воздушным движением. Издание уточнило, что нарушение бесполетной зоны может повлечь за собой юридические последствия.

За нарушение закона о воздушном движении против мужчины, который управлял беспилотником, возбудили уголовное дело, сообщила полиция. Дрон, флаг и георгиевские ленты были конфискованы.

Bild уточнил, что полиция задержала мужчину, запустившего беспилотник, на месте, рядом со зданием Рейхстага. По сообщениям немецких СМИ, задержанным оказался сторонник действий России на Украине. DW* пишет, что уголовное дело возбуждено против 41-летнего уроженца Украины Ивана Т. из Потсдама. Издание t-online указывает, что в этом городе он ранее нарисовал букву Z на башне административного здания.

В 2024 году власти Берлина «во избежание конфликтов» запретили на празднованиях Дня Победы 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы российскую и советскую символику, в том числе флаги, георгиевские ленточки, военную униформу, а также символы V и Z. Ограничение не распространялось на представителей дипломатических делегаций и «других привилегированных лиц». Как отмечает ТАСС, под запрет также попали военные марши и песни, флаги с гербами Беларуси, Крыма и Чечни и др.

*издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов