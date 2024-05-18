Решение Франции пригласить российскую делегацию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится 6 июня, вызвало недовольство у стран Запада. В их числе США и Великобритания, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, после приглашения России на празднование 80-летия высадки в Нормандии западные страны выразили «озабоченность» в связи с символическим характером мероприятия, а также сопутствующими вопросами протокола и дипломатического взаимодействия с российскими представителями.

Два источника Politico в Белом доме подчеркнули, что в администрации президента США «не в восторге» от приглашения россиян в Нормандию.

«Мы подчинимся правительству Франции, которое организует памятные мероприятия в Нормандии. Но, возможно, это напомнит россиянам, что они действительно когда-то воевали с настоящими нацистами, а не с воображаемыми», — сказал неназванный представитель Белого дома.

Представитель правительства Великобритании, в свою очередь, подчеркнул, что действия Франции «вызывают беспокойство». Помимо приглашения российской делегации на июньское мероприятие, в числе таких действий были названы встреча французского лидера Эмманюэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином и отправка представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина.

Собеседник Politico считает, что Макрон, вероятнее всего, предполагает, что в конечном итоге он сможет выполнить роль «мирного посредника» в российско-украинском конфликте. Однако в Великобритании сочли такой подход «совершенно неуместным», пишет издание.

Дипломат из неназванной европейской страны в разговоре с Politico подчеркнул, что Париж «застал всех врасплох», пригласив Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Собеседник издания указал, что Франция обсуждает приглашения «в узком кругу».

Официальный представитель Mission Libération («Миссия освобождения»; ее возглавляет бывший посол Франции в Вашингтоне Филипп Этьенн), которая отвечает за организацию мероприятия в Нормандии, в беседе с Politico отметил, что в настоящее время его устроители больше сосредоточены на подготовке к празднованию памятной даты, чем на деталях списка приглашенных.

Представитель партии Макрона «Возрождение» заявил, что приглашение России на мероприятие не противоречит тому, что Франция «может быть очень жесткой с Путиным, но при этом разговаривать с [россиянами]».

Макрон говорил о возможности участия России в юбилее высадки союзников в Нормандии в декабре 2023 года. Тогда один из журналистов, который беседовал с французским лидером в эфире France 5, предположил, что Путин, вероятно, не получит приглашения на церемонию. В ответ на эту реплику президент Франции отметил, что визит российского лидера на мероприятие возможен только в том случае, если «состоятся мирные переговоры» и «изменится ситуация с [президентом Украины] Владимиром Зеленским».

В апреле Mission Libération сообщила, что приглашает российскую делегацию на мероприятия по случаю 80-летия высадки войск в Нормандии, чтобы они могли «почтить самоотверженность и самопожертвование советских народов, а также вклад Советского Союза в победу 1945 года». При этом организаторы памятного мероприятия заявили, что решили не приглашать Владимира Путина в связи с военным конфликтом на Украине.

После объявления о том, что Москва будет приглашена в Нормандию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RTVI, что информация о возможном составе российской делегации пока отсутствует.