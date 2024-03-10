Власти Украины нарушили дипломатическую этику, заранее объявив о согласовании кандидатуры бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом заявила Инна Ведерникова — редактор отдела политики украинского издания «Зеркало недели» (Zn.ua).

Ведерникова напомнила, что «за всю историю существования МИДа никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу».

«Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все написанные и неписаные правила дипломатии. Даже если непубличные консультации и согласования между сторонами уже прошли», — пишет журналист в статье на сайте «Зеркала недели».

Ведерникова предположила, что офис президента Украины «заставил» главу МИД Дмитрия Кулебу пойти на «беспрецедентный шаг», поскольку в президентском окружении якобы боялись отказа Залужного, который мог передумать насчет назначения.

В свете разногласий между Зеленским и экс-главкомом ВСУ автор материала задалась вопросом о том, возьмет ли президент Украины трубку, если новый посол позвонит ему из Лондона.

«Сможет ли президент спокойно выслушать рекомендации посла Залужного при том, что какой бы разговор у них ни происходил на Ставке, они начинали ругаться уже через две минуты из-за накопившегося раздражения? Чудес не бывает», — рассуждает обозреватель.

Кроме того, Ведерникова выразила опасение по поводу того, что британская сторона может утратить интерес, если окажется, что новый посол не способен передавать информацию руководству своей страны. Сам Залужный «не имеет ни малейшего представления о том, что такое посольство и работа посла», подчеркивает автор статьи.

Она считает, что Залужного и еще «два десятка офицеров из его команды» при их опыте можно было «использовать для победы», но они оказались «не нужны, так как не пришлись ко двору».

Смена главкома ВСУ

Валерий Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. Вскоре после начала российской военной операции, 5 марта 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский повысил его до высшего в ВСУ звания генерала.

В феврале 2024 года Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. Президент Украины отмечал, что у Сырского есть «успешный опыт защиты — провел Киевскую оборонную операцию» и «успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции».

О том, что Залужный станет послом Украины в Великобритании, стало официально известно 7 марта. МИД Украины сообщил, что кандидатуру согласовал президент страны Владимир Зеленский; Киев направил Лондону соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие на дипломатическое назначение).

Разговоры об увольнении Залужного начались еще до его официальной отставки — в конце 2023 года. СМИ связывали такое решение с разногласиями между Залужным и Зеленским, которые вышли в публичное пространство после публикации статьи главкома ВСУ для The Economist.

Залужный в той статье выразил мнение, что вооруженный конфликт зашел в тупик, а боевые действия могут растянуться на годы и «измотать украинское государство». Зеленский после этого говорил, что не согласен с главкомом ВСУ и не считает ситуацию патовой.

По словам источников издания «Зеркало недели», перед назначением на должность посла в Великобритании Залужный прошел военно-медицинскую комиссию, по итогам которой был признан негодным к военной службе. Зеленский в видеообращении 7 марта рассказал, что экс-главком ВСУ сам выбрал дипломатическое направление для дальнейшей работы.