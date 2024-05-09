Многие состоятельные россияне, которые раньше держали семейные активы за рубежом, теперь возвращают их в Россию или перемещают в так называемые дружественные страны — как, например, ОАЭ. Об этом пишет Bloomberg, утверждая, что большинство попавших под западные санкции российских миллиардеров решили перевести активы на родину.

Издание отмечает, что власти России на протяжении многих лет создавала для элиты стимулы к возвращению денег и создавала структуры для защиты частных активов, но при этом «остаются опасения по поводу их государственной конфискации».

Два российских миллиардера на условиях анонимности заявили Bloomberg, что теперь они могут вести бизнес только в России. Другой «попавший под санкции магнат», который вернул свои активы на родину», заявил, что «еще не придумал, как обеспечить преемственность» владения ими, но вместе с семьей пытается «строить новую жизнь» с учетом российских реалий.

Стратегический консультант для лиц со сверхвысокими доходами Алексей Станкевич, работающий с несколькими состоятельными семьями, признал, что «люди вынуждены действовать исходя из своих текущих возможностей и ограничений», а «степень непредсказуемости [развития ситуации] выросла в геометрической прогрессии».

Совокупное состояние 26 россиян, входящих в индекс миллиардеров Bloomberg, составляет около $350 млрд. Средний возраст этих людей — 63 года. Это значит, что их решения о том, кому передать свое состояние, в ближайшие десятилетия отразятся на экономике и всех секторах бизнеса.

«Некоторые миллиардеры, такие как Андрей Гурьев и Вагит Алекперов, возможно, хранят значительную часть своего состояния наличными в неизвестных местах», — пишет Bloomberg.

Обслуживающая состоятельных россиян юрист из Дубая Дарья Невская заявила изданию, что после начала боевых действий на Украине некоторые богатые люди из России ускорили процесс передачи своих активов по наследству, чтобы их собственность не пострадала от санкций.

В пример Bloomberg приводит Владимира Евтушенкова, который передал активы своему сыну. «Каждый случай уникален и зависит от того, где люди планируют жить в будущем и где расположены их основные активы», — подытожила Невская.

Bloomberg пишет, что «российское богатство не похоже ни на одно другое среди крупнейших экономик мира»: оно появилось после распада СССР на фоне продажи государственных активов и впоследствии было массово выведено за рубеж в надежде на то, что верховенство закона в западных странах позволит лучше защитить права собственников в случае судебных разбирательств.

Как Россия стимулирует «репатриацию» частных активов

Россия, для граждан которой внутри страны нет налога на наследство, давно пытается побудить богатых соотечественников «вернуть деньги домой», пишет Bloomberg. Издание напоминает, что в 2018 году в России были созданы специальные административные зоны, где «репатриированные» активы подпадают под налоговые льготы.

В 2020 году правительство России пересмотрело соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, включая Кипр, что фактически повысило для россиян стоимость хранения активов в этих странах.

Впоследствии российские власти создали частные фонды, позволяющие легко передавать активы, автоматически распределяя их (или прибыль от них) между наследниками. С начала 2022 года, когда вступил в силу соответствующий закон, появилось около 30 таких фондов, последний — в мае 2024 года.

Московская консалтинговая группа ASB, которая помогает частным лицам создавать такие фонды в России, получает 10-15 запросов ежемесячно, причем за последние два года их число выросло вдвое, заявил управляющий партнер компании Роман Маргулис. Однако, по его словам, лишь несколько клиентов, интересовавшихся услугами ASB, в итоге основали фонды.

Эксперты считают, что многие предпочитают присмотреться к этому инструменту в более долгой перспективе, чтобы оценить его надежность, а пока прошло слишком мало времени. Кроме того, наследники, которые не являются налоговыми резидентами России, по-прежнему должны платить 30-процентный налог на наследство, что делает такие фонды менее привлекательными для них.

Bloomberg пишет, что некоторых состоятельных россиян может удерживать от возвращения активов «национальная особенность деловой среды» — ее зависимость от «неформальных соглашений и гарантий, которые сложились при Путине». «Хотя он заявил, что не планирует никакой деприватизации или национализации, хорошие отношения с властями являются ключом к предотвращению конфискации активов», — объясняет издание.

«Основная роль владельцев бизнеса — защитить активы от конкурентов и государства, поскольку российский капитализм держится на неформальных отношениях», — пояснил Bloomberg старший профессор кафедры предпринимательства и семейного предпринимательства INSEAD под Парижем Станислав Шекшня.

«Очень чувствительный вопрос» о национализации активов

По России прокатилась волна судебных разбирательств о национализации предприятий, которые попали в частные руки. С 2020 года число дел, в которых Генпрокуратура оспаривает результаты приватизации 90-х, выросло в 8 раз, обнаружил RTVI. Это абсолютный рекорд за все время наблюдения.

В середине сентября Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заверял, что деприватизации в России не будет, и активная работа Генпрокуратуры по отдельным направлениям и компаниям «не связана с какими-то решениями» по этому поводу.

При этом в 2023 году Генпрокуратура поставила рекорд по числу исков о конфискации компаний у собственников, заподозренных в коррупции, выяснил RTVI. Если в 2019 и 2020 годах было по одному иску, то в 2022 уже три, а в 2023 году — шесть. Половина из них пришлась на компании, связанные с ТЭК.

Девять из 22 предприятий, которые за последние годы перешли в собственность Российской Федерации по искам Генпрокуратуры о пересмотре приватизации и коррупционным основаниям, в 2023 году обрели новых собственников, установил RTVI. Среди компаний, которые управляют бóльшей частью этих активов, значатся АО «Росхим» и госкорпорация «Росатом».

В марте 2024 года российские СМИ сообщили, что Генпрокуратура за 1,5 года изъяла у собственников в пользу государства 15 предприятий ВПК. Последним по времени изъятым активом стали предприятия производителя макарон «Макфа» и имущество связанных с ним компаний.

В апреле на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин отрицал, что в России происходит пересмотр итогов приватизации 90-х. Активность Генпрокуратуры по возврату некоторых активов в госсобственность президент назвал «очень чувствительным вопросом».