Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов производителя макарон «Макфа» и связанных с ним компаний. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение дела по существу началось 6 мая, заседания проходили в закрытом режиме. Иск удовлетворен в полном объеме, решение приведено к немедленному исполнению, говорится в сообщении. При этом оно еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

«Данное судебное решение является незаконным и нарушает процедуру, которая обеспечивает объективное и беспристрастное рассмотрение обстоятельств дела и принятие непредвзятого решения», — заявили в пресс-службе «Макфы».

Компания намерена оспорить решение суда. Говорить об окончательной национализации производителя макарон преждевременно, поскольку иск рассматривался в суде первой инстанции, сказал РБК адвокат Павел Хлюстов, представляющий «Макфу» в суде.

По его словам, у компании есть основания обратиться в Конституционный суд, поскольку интерпретация законодательства Генпрокуратурой и челябинским судом противоречит ключевым конституционным гарантиям.

Почему активы «Макфы» потребовали передать государству

В конце апреля стало известно, что Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства акции «Макфы» и связанных с ней предприятий из-за «коррупционного происхождения» бизнеса.

Согласно карточке дела, ответчиками по иску значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель «Макфы» ― бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-гендиректор компании, в прошлом депутат Госдумы Вадим Белоусов и их родственники.

По версии ведомства, Юревич и Белоусов фактически владели группой компаний, работая в органах госвласти. Компаниями они управляли через своих родственников и доверенных лиц, считает Генпрокуратура. Юревич и Белоусов не декларировали и не передавали в контрольные органы сведения об активах, а свое «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», утверждается в иске.

По данным РИА Новости, судебный пристав наложил арест на 100% компаний «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Новая пятилетка», все акции компании «Долговское» и другие предприятия. В постановлении указана сумма наложения ареста в 100 трлн рублей.

Как отмечал РБК, это втрое больше ожидаемых доходов российского бюджета на 2024 год и выше всей находящейся в обращении рублевой денежной массы (99,4 трлн рублей по данным ЦБ на 1 марта).

Адвокат «М-Групп» (управляющей компании «Макфы») Павел Хлюстов предположил, что сумма в 100 трлн рублей была указана из-за невнимательности пристава либо ради «умышленного искажения информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества». По словам Хлюстова, в действительности речь идет о 46 млрд рублей.

Ответчики предлагали заключить мировое соглашение по делу и фактически выкупить «Макфу» у государства. Однако, как заявили в компании, «никакой реакции на это предложение получено не было».

В 2023 году «Макфа» заняла первое место в топ-5 брендов в категории макаронных изделий (в денежном выражении), писал Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen. «Макфа» входит в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России, утвержденный Минсельхозом.