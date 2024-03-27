С 2023 года прокуратура изъяла у собственников в пользу государства 15 предприятий военно-промышленного комплекса стоимостью свыше 333 млрд рублей, и подобная практика будет продолжаться. Об этом генпрокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, подобные судебные процессы по обращению в госсобственность частных предприятий некорректно называть деприватизацией, поскольку Генпрокуратура защищала имущественные интересы государства и реагировала на «незаконные факты» приватизации.

«В собственность Российской Федерации, подчеркну, с 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль», — заявил Краснов.

Он добавил, что иностранные владельцы компаний из недружественных России государств получали контроль над предприятием «в обход установленных запретов» и проводили там «последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны». По мнению генпрокурора, такие предприятия на протяжении десятилетий никак не развивались, а доходы от производства выводились за рубеж.

В надзорном органе уверены, что к «незаконному» отчуждению госимущества причастны и представители власти, среди которых экс-губернаторы и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий для согласования процесса приватизации.

Также Краснов отметил, что Генпрокуратура и дальше продолжит практику изъятия предприятий у частных собственников в пользу государства, если надзорный орган выявит аналогичные «нарушения» в незаконной приватизации.

«Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость. Тем более что уже сформирована правоприменительная практика. Каждая ситуация разрешается точечно, к каждой применяется индивидуальный, выверенный, сбалансированный подход», — пояснил Краснов.

Дела о «незаконной приватизации»

22 марта 2024 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании у частных инвесторов в пользу государства оставшихся 10,5% акций «Соликамского магниевого завода» (СМЗ). В результате акций лишились более двух тысяч миноритариев. Среди них оказались сотрудники завода, получившие ценные бумаги за годы работы на предприятии, а также частные инвесторы, которые приобрели акции на торгах, и их несовершеннолетние наследники.

Судебный процесс вокруг акций Соликамского магниевого завода начался в 2021 году. Тогда Генпрокуратура обратилась в суд с требованием изъять в пользу государства 89,5% акций предприятия. На тот момент основную часть ценных бумаг делили между собой четыре крупных акционера — Сергей Кирпичев, Петр Кондрашев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. По мнению прокуратуры, решение о приватизации завода в 1990-е годы было принято неуполномоченным органом, а потому не является законным.

Приватизация «Соликамского магниевого завода» проходила в период с 1992 по 1996 годы. Заявку о приватизации направил коллектив завода по итогам общего собрания: на предприятии было создано акционерное общество, 51% которого получил коллектив, а 49% — областной фонд имущества. Впоследствии фонд продавал свой пакет.

26 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче государству Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также Челябинского электрометаллургического комбината. Суд пришел к выводу, что их приватизация в 1990-х годах проводилась незаконно. Владельцем предприятий был миллиардер Юрий Антипов, его в конце февраля задержали по уголовному делу о мошенничестве.

По мнению Генпрокуратуры, активы предприятий Антипова в 1990-х годах были выведены из России «с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности», а сами предприятия попали под контроль «недружественных стран» и продавали свою продукцию за рубеж по сниженным ценам.

Кроме того, в доход государства были изъяты акции компаний «Кучуксульфат» и «Северная верфь», но эти случаи не получили большой огласки, рассказали RTVI опрошенные эксперты. В частности, еще в 2022 году алтайское предприятие по производству сульфата натрия «Кучуксульфат» по решению суда вновь перешло во владение государства. В 2023 году Генпрокуратура оспорила итоги приватизации «Северной верфи», прошедшей в 1994 году.