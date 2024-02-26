Челябинский бизнесмен Юрий Антипов, входящий в список миллиардеров Forbes и до сих пор владевший Челябинским электрометаллургическим комбинатом (ЧЭМК), задержан по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «представителя силовых структур».

По словам источника, после задержания с бизнесменом проводятся следственные действия. Его процессуальный статус по делу не уточняется. Известно, что расследование ведет МВД, но оперативные мероприятия проводят сотрудники ФСБ России.

Информацию о задержании подтвердило и местное издание 74.ru со ссылкой на свой источник на ЧЭМК. Телеграм-канал Baza пишет, что Антипова увезли на допрос в Челябинске, но по итогам этого допроса могут и задержать.

Ранее сегодня, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску Генпрокуратуры о передаче государству принадлежавших Антипову Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов и Челябинского электрометаллургического комбината.

В результате предприятия миллиардера перешли в госсобственность. Суд пришел к выводу, что их приватизация в 1990-х годах проводилась незаконно.

Генпрокуратура в исковом заявлении подчеркивала, что два указанных завода и ЧЭМК являются крупнейшими в России производителями ферросплавов, которые используются для изготовления стали высокого качества. Эта сталь, в свою очередь, применяется в производстве военной техники, авиационных двигателей и ударопрочных оружейных стволов.

Заседание арбитража проводилось в закрытом режиме. Представитель Генпрокуратуры пояснял, что документы по делу не засекречены, однако «содержащиеся в них сведения могут привести к разглашению государственной тайны».

В ведомстве утверждали, что активы предприятий Антипова в 1990-х годах были выведены из России «с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности», а сами предприятия попали под контроль «недружественных стран» и продавали свою продукцию за рубеж по сниженным ценам.