Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), ссылаясь на то, что проведенная в 1990-е годы приватизация была незаконной. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иск ведомства об истребовании акций предприятий группы ЧЭМК, поданный в Арбитражный суд Свердловской области.

Позиция Генпрокуратуры

Надзорное ведомство подало иск к акционерному обществу (АО) «Эталон», которому принадлежат заводы ЧЭМК, и его владельцам Юрию и Людмиле Антиповым.

В иске идет речь о трех предприятиях ЧЭМК: Серовский завод ферросплавов,

Челябинский электрометаллургический комбинат,

Кузнецкий завод ферросплавов. В начале февраля суд арестовал акции, движимое и недвижимое имущество этих заводов. Как отмечает Генпрокуратура, это крупнейшие в России производители ферросплавов (используются при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов).

Как указывает Генпрокуратура, активы трех челябинских заводов были выведены за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны».

В иске утверждается, что предприятия ЧЭМК наряду с оборонными предприятиями входили в «тесно связанную кооперационную группу <…> по выпуску систем и элементов вооружения». При этом, согласно Программе приватизации (1992), решения об акционировании и передаче заводов в частную собственность выносило правительство России. В отношении челябинских заводов кабмин такого решения не принимал, указывается в иске.

В частности, по информации Генпрокуратуры, приватизация Серовского завода ферросплавов была утверждена Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который «явно действовал с превышением полномочий». К концу 1990-х комитет и областной фонд имущества распределили 100% акций предприятия, отмечается в иске.

Кроме того, в феврале 2023 года Юрий Антипов, владеющий 100% акций ЧЭМК, оформил активы группы на АО «Эталон», принадлежащее ему и его семье. Результатом этого решения стало то, что три завода, «представляющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны», попали «под контроль резидентов недружественных государств», утверждает Генпрокуратура. В частности, в их числе оказалась канадско-швейцарская RFA International, которая является трейдером челябинского комбината.

Выпускаемая на предприятиях ЧЭМК продукция, которая предназначена для производства вооружений и боеприпасов, «по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию», нанося «ущерб национальным интересам», подчеркивает Генпрокуратура. Эти страны ведут «агрессивную политику в отношении Российской Федерации» и поставляют оружие на Украину, отмечает истец.

«При этом активы предприятий Антипов Ю. В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов»,— говорится в иске.

Позиция ЧЭМК

В свою очередь, в ЧЭМК заявили, что промышленная группа не входит в структуру военно-промышленного комплекса. В холдинге настаивают на том, что выпущенные на челябинских заводах ферросплавы поставляются российским металлургическим предприятиям, в том числе «Северстали», НЛМК и ММК, после чего те самостоятельно принимают решение об отправке стали оборонным заводам.

Гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский заявил, что приоритет комбината — внутренний рынок. По его словам, в то же время холдинг вынужден искать потребителей и за рубежом с целью сохранения рабочих мест.

Данные о попадании российских предприятий под контроль недружественных стран в ЧЭМК сочли «неоднозначными».

«Ферросплавщики ведут внешнеэкономическую деятельность, поставляя свою продукцию в том числе и в США, активно взаимодействуя с западными металлотрейдерами. И точно так же поступают абсолютно все отечественные промышленники — металлурги, машиностроители и производители иной продукции, которая идет на экспорт. У современного бизнеса просто нет другого выбора», — пояснили в холдинге.

Приватизация челябинских заводов в 1990-е проходила по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями», настаивают в ЧЭМК. Однако «»ошибки» выявлены спустя 32 года только у ЧЭМК, СЗФ и КФ», заметили в компании.