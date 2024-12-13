Избранный американский президент Дональд Трамп заявил о желании разместить европейские войска на Украине для контроля за прекращением огня. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

«Он хочет, чтобы европейские силы присутствовали на Украине для контроля за режимом прекращения огня», — сказал один из собеседников газеты (цитата по «Интерфакс»).

Источники издания также отметили, что армия США, согласно плану Трампа, не будет напрямую вовлечена в эту миссию.

Также, как пишет WSJ, избранный президент призывает Европу предпринимать больше действий, чтобы заставить Китай оказать влияние на Москву для завершения конфликта.

Например, как отмечают источники газеты, Трамп предложил европейским лидерам применять пошлины в отношении товаров из КНР, если Китай не согласится повлиять на Россию.

При этом неназванные помощники Трампа пояснили, что избранный президент пока не имеет конкретного плана по разрешению конфликта на Украине, его команда формирует соответствующие идеи. Европейские чиновники также сообщили WSJ, что у Трампа, вероятно, нет четкого плана на этот счет.

Дональд Трамп обещал в случае своего переизбрания президентом США завершить конфликт на Украине до своей инаугурации в январе 2025 года. Спустя месяц после победы Трампа на выборах украинская делегация встретилась с представителями его команды по вопросу урегулирования конфликта. The Wall Street Journal утверждала, что Киев намерен «сообщить о готовности к миру».

7 декабря Трамп встретился в Париже с президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, после чего заявил, что Киев готов заключить сделку с Россией. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что Украина готова к переговорам, но простого или компромиссного решения ждать не стоит.

Ранее Трамп утверждал, что в случае прихода к власти сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа». Как пишет Reuters, в команде республиканца уже озвучили три плана урегулирования между Россией и Украиной. Все эти варианты предусматривают передачу России значительной части территории Украины и не предполагают членства Киева в НАТО. На Украине до сих пор настаивали на своей «формуле мира», предусматривающей вывод российских войск за границы 1991 года. Москва в июне озвучила следующие условия для окончания боевых действий: вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России.