Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на соратницу оппозиционера Алексея Навального Марию Певчих* и корпорацию Google. Внимание на это обратила «Медиазона»*.

Поданный Дерипаской иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Что стало поводом для иска, неясно.

Ранее Дерипаска уже подавал в суд на Певчих*, которая является главой международного Фонда борьбы с коррупцией (Anti-Corruption Foundation, ACF)**. В частности, в июле 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал ее опровергнуть информацию об участии миллиардера в залоговых аукционах.

В октябре 2023 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края по иску Дерипаски взыскал 20 млн рублей с экс-владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова*. Иск был подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова* на его странице в фейсбуке***, из-за чего ответчиком выступала также корпорация Meta*** (к ней финансовых требований заявлено не было).

В декабре того же года Таганский суд Москвы обязал правозащитницу Ольгу Романову* опровергнуть информацию о наличии у Дерипаски двух частных военных компаний (ЧВК). Дерипаска настаивал, что эта информация «не соответствует действительности и является клеветой».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** признан в России нежелательной организацией

*** деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России