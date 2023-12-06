Таганский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства миллиардера Олега Дерипаски к главе фонда «Русь Сидящая»* Ольге Романовой*. Об этом RTVI сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Согласно решению суда, Романова* должна опубликовать опровержение на своей странице в твиттере (ныне соцсеть X). Если этого не произойдет в течение трех дней после вступления решения суда в силу, ответчица должна будет выплачивать неустойку в размере 10 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда.

По словам Мельникова, соцсеть была выбрана в качестве площадки для опровержения, потому что «мы не хотели создавать ей сложностей, она [Ольга Романова*] активный пользователь этого сайта».

Исковые требования касались интервью Романовой* на YouTube-канале основательницы издания The Bell* Елизаветы Осетинский*. В нем прозвучала информация о том, что Дерипаске якобы принадлежат две частные военные компании (ЧВК), которые действуют на юге России. В своем иске бизнесмен настаивал на том, что эта информация «не соответствует действительности и является клеветой».

Изначально ответчиком по иску была и Осетинская*, однако после удаления спорного отрывка из интервью бизнесмен снял свои претензии к журналистке. Тем самым журналистка «подтвердила, что фактических оснований для распространения таких сведений не было», заявил тогда Мельников. В свою очередь, Осетинская* уточнила, что из интервью был вырезан десятисекундный фрагмент.

«Интервью уже получило достойный охват на деловую аудиторию, собрав более 100 тыс. просмотров. Дополнительное внимание к нему привлекла, в том числе, и сама информация об иске Олега Дерипаски, сработав на известный «эффект Барбары Стрейзанд». В итоге мы с юристами «Центра защиты прав СМИ»* решили, что сохраним двухчасовое интервью на YouTube, пожертвовав фрагментом в десять секунд», — говорилось в заявлении основательницы The Bell* и «Центра защиты прав СМИ»*.

В то же время исковые требования к Романовой* были расширены. В разговоре с ТАСС Мельников отмечал, что миллиардер также решил оспорить слова правозащитницы в интервью журналистке Катерине Гордеевой*.

В октябре суд взыскал с экс-владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова 20 млн рублей по иску миллиардера Дерипаски о защите чести и достоинства. Адвокат бизнесмена уточнял, что претензии касались оскорбительных высказываний Тинькова на его странице в фейсбуке (принадлежит Meta**).

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