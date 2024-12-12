В Екатеринбурге в возрасте 100 лет умер Жорж Токарев — ветеран Великой Отечественной войны и последний остававшийся в живых телохранитель советского вождя Иосифа Сталина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр горда Алексей Орлов.

«Выражаю искренние слова соболезнования близким и родным Жоржа Владимировича. Светлая память об этом прекрасном человеке будет всегда жить в наших сердца», — написал Орлов.

Жорж Токарев родился в Свердловске (сейчас — Екатеринбург). Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли два его брата. В 1942 году Токарев окончил школу и был призван в армию.

Токарев проходил службу в Кремлевском полку, в его составе он участвовал в параде Победы в Москве в 1945 году. После войны работал телохранителем Сталина. Когда советский вождь умер, Токарев вернулся в Екатеринбург.

В родном городе Токарев окончил металлургический факультет УПИ, где получил звание доцента и остался преподавать. Он написал сотни печатных работ и получил более 30 авторских свидетельств на изобретения в области получения литых заготовок.

Заведено уголовное дело

В ноябре Токарев сломал шейку бедра во время отдыха в санатории «Чусовское озеро» и был госпитализирован в 14-е отделение екатеринбургского госпиталя ветеранов войны, где ему провели операцию. После этого он был переведен в отделение геронтологии и гериатрии в состоянии обезвоживания и с пролежнями по всему телу.

«Еще вчера [11 декабря] Жорж Владимирович был в сознании и разговаривал. Ровно в 11:00 [12 декабря] из госпиталя ветеранов войн сообщили, что он скончался», — рассказали родственники Токарева агентству «ЕАН».

По сообщению местного издания 66.RU, родственники ветерана еще в ноябре обращались в СК Свердловской области с жалобой на отсутствие медицинского ухода в госпитале, куда поступил Токарев.

В итоге в следственном отделе Верх-Исетского района возбудили уголовное дело по статье о неоказании помощи больному, сообщил изданию зять умершего Александр Петух. Количество фигурантов в деле не уточняется.

«Имеются достаточные основания полагать, что сотрудники медучреждения без уважительных причин не оказывали медпомощь [Токареву], из-за чего возникли пролежни», — сказано в документе, который оказался в распоряжении редакции.

Расследование уголовного дела находится на контроле регионального СК. Директор госпиталя Олег Забродин высказываться о ситуации не стал.