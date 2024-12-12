Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора Николая Любимова по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд отправил Любимова в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, экс-глава Рязанской области получил взятку «в виде денег, иного имущества» за «общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом». Детали дела не сообщаются.

Максимальное наказание по статье о взятке в особо крупном размере (сумма, превышающая 1 млн рублей) — 15 лет колонии.

Николай Любимов большую часть карьеры работал в родной Калуге и Калужской области. В частности, занимал должности министра экономического развития региона (2004-2007), главы Калуги (2007-2010) и заместителя губернатора (2010-2015). В 2016-2017 годах был депутатом Госдумы. С сентября 2017 года по май 2022 года возглавлял Рязанскую область, а в сентябре 2022-го занял пост сенатора от региона. В Совфеде занимал должность первого заместителя председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам.

Срок сенаторских полномочий Любимова должен был истечь в сентябре 2027 года. Однако 11 декабря он сообщил, что слагает свои полномочия члена верхней палаты парламента. В тот же день на заседании Совфеда было принято соответствующее постановление.