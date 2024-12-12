Россия близка к заключению соглашения с новыми сирийскими властями о сохранении двух военных баз в Сирии — воздушной (расположена в Хмеймиме) и морской (в городе Тартус), пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в Москве, Европе и на Ближнем Востоке.

Bloomberg называет сохранение Россией своих военных баз на территории Сирии «основной целью Кремля после падения [власти] президента Башара Асада». Минобороны России полагает, что уже достигло «неофициальной договоренности» с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) о том, что российские силы могут остаться на базах в Сирии, утверждает один из источников агентства.

«Ситуация все еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии», — предупреждает собеседник Bloomberg.

Уже после этой публикации Bloomberg замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*, обсуждались вопросы «обеспечения безопасности нашей дипломатической миссии и российских граждан, которые находятся на территории Сирии» (цитата по РИА Новости).

Российские военнослужащие присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Они располагаются в западной части республики на побережье Средиземного моря. Москва и Дамаск в 2017 году договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

С 27 ноября сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой боевиков ХТШ* начали наступление на районы, находившиеся под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вошли в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

Экс-президент и его семья получили убежище в России — Москва приняла такое решение, исходя «из соображений гуманитарного характера». В российском МИДе подчеркивали, что Асад находится в безопасности.

Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера ХТШ*, 10 декабря объявил о своем назначении главой временного правительства, которое будет сформировано под его руководством.

Источник агентства ТАСС в Кремле утверждает, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в стране. МИД России 8 декабря сообщал, что базы находятся в режиме повышенной боевой готовности, но серьезной угрозы их безопасности нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день отмечал, что пока рано говорить о том, сохранит ли Россия свое военное присутствие в Хмеймиме и Тартусе. По его словам, Москва будет обсуждать это с «теми, кто будут у власти в Сирии».

Член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Виктор Заварзин в разговоре с RTVI заверял, что Москва проведет «серьезные переговорный процесс» с новыми сирийскими властями, чтобы не допустить нападений на российских военнослужащих в Сирии.

«Нам надо сейчас контактировать теснее с новыми властями Сирии, что сейчас, я убежден, делается. По моим сведениям, нападений на военнослужащих нет. Даже когда оппозиционные силы шли, Алеппо проходили, особо наших военных не трогали, претензий не было», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Россия прорабатывает все варианты развития событий. «Главное — безопасность наших граждан, наших военных», — отметил Заварзин.

*организация признана в России террористической и запрещена