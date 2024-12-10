Оппозиционный политик Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ), объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии — оно будет сформировано под его руководством. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«По решению главного командования нас уполномочили сформировать временное правительство. Предварительно это будет сделано до 1 марта 2025 года», — сказал аль-Башир.

По его словам, решение было принято в ходе встречи представителей руководства вооруженной оппозиции, членов «правительства спасения» и поверенных бывшего правительства.

Глава кабмина добавил, что временное правительство будет курировать вопросы государственного управления.

Аль-Башир родился в 1983 году в провинции Идлиб. В 2007 году он окончил Университет Алеппо по специальности инженер-электротехник. После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году он возглавил Образовательный институт Аль-Амаль, который предоставлял образование детям, пострадавшим от военных действий. В январе 2024 года аль-Башир стал премьер-министром базирующегося в Идлибе правительства спасения Сирии (ПСС).

С 27 ноября сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики взяли под контроль Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

После этого местонахождение президента Сирии было неизвестно, источники Reuters допускали, что он погиб при авиакатастрофе во время попытки покинуть Дамаск. Вечером 8 декабря ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила убежище Асаду и его семье, они прибыли в Москву. 9 декабря эту информацию подтвердили в посольстве Сирии в России.

*организация признана террористической и запрещена в России