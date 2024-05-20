Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что Юрай Цинтула, который стрелял в премьер-министра страны Роберта Фицо, мог действовать не один. По его словам, это допущение основано на разведданых, полученных ведомством, передает Aktuality.

«По этой версии, преступник находился в группе людей, которые склоняли его к преступлению. Через два часа после случившегося была стерта его история в социальной сети Facebook*, это было сделано не им и не его супругой», — сказал министр.

15 мая Фицо получил ранение в результате стрельбы, которую открыл в его сторону 71-летний писатель Юрай Цинтула. По словам очевидцев, выстрелы раздались после того, как премьер-министр вышел из здания, где проходило заседание правительства, и подошел к людям, которые приветствовали его.

Стрелявшего в политика задержали. Цинтула признал вину и свои действия объяснил несогласием с политикой правительства страны. 18 мая его арестовали. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Фицо в этот же день успешно прооперировали. Вице-премьер Словакии Томаш Тараба рассказал, что политик «не находился в опасной для жизни ситуации».

Министр внутренних дел Словакии тогда говорил, что премьер-министр был ранен в живот. «Первоначальная информация явно указывает на политическую мотивацию», — добавил глава ведомства.

16 мая глава МВД заявил, что Цинтула не входил в радикальные группировки, а был «одиночкой» и противником прекращения поставок вооружений Украине. По его словам, нападавший ранее участвовал в антиправительственных протестах. Как отмечает TV Noviny.sk, 24 апреля Цинтулу заметили среди участников митинга в поддержку Украины в Долна Крупе. Он вместе с другими протестующими скандировал: «Да здравствует Украина», «Предатели» и «Хватит Фицо», передает канал.

По информации Шутай-Эштока, Цинтула всерьез задумался о нападении после президентских выборов, результатами которых он остался не доволен.

*деятельность Meta по реализации продуктов Facebook в России признана экстремистской и запрещена