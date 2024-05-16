Премьера Словакии Роберта Фицо, получившего тяжелые ранения в результате покушения, успешно прооперировали, сообщил «Би-би-си» вице-премьер страны Томаш Тараба.

«Насколько мне известно, операция, к счастью, прошла успешно. Думаю, в итоге он выживет. В данный момент он не находится в опасной для жизни ситуации», — отметил Тараба BBC.

Как сообщает газета Plus, операция длилась почти четыре часа и после нее премьера ввели в искусственную кому. По данным издания, в таком состоянии Фицо проведет около суток.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что премьер-министр был ранен в живот. «Первоначальная информация явно указывает на политическую мотивацию», — добавил глава ведомства.

Накануне, 15 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, которую открыл в его сторону 71-летний писатель Юрай Цинтула. Как рассказали очевидцы, выстрелы раздались после того, как Фицо вышел из здания, где проходило заседание правительства, и подошел к людям, которые приветствовали его.

На странице премьера в Facebook* говорилось, что его перевезли на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица, который находится примерно в 30 км от места заседания правительства, из-за «необходимости срочного вмешательства».

Позже президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что стрелявшего в политика задержали. Других подробностей она не сообщила, но призвала «не делать поспешных выводов», пока не будет предоставлена официальная информация.

Союз словацких писателей в Facebook* отметил, что задержанный Цинтула зарегистрирован как член Словацкой ассоциации писателей с 2015 года. По информации Dennik N, ранее Цинтула работал охранником в торговом центре, где сам стал жертвой нападения одного из посетителей.

СМИ также утверждали, что Цинтула — сторонник партии «Прогрессивная Словакия». При этом представители партии называют ложной информацию о том, что стрелок входил в нее.

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