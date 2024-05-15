В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял Юрай Цинтула — 71-летний поэт, член Союза словацких писателей и либеральный политик из города Левице, сообщили местные телеканалы TV Joj и Markiza. Что еще известно о нападавшем — в материале RTVI.

Писатель и поэт-«бунтарь»

Юрай Цинтула выпустил три поэтических сборника — «Сон мятежника», «Диптих» и «Осы». В 2010 году у него вышел роман «Послание жертвы», а в 2015 году книга о цыганах — «Эфата». С 2015 года он состоит в Союзе словацких писателей.

Портал Standard пишет, что Цинтула вместе с супругой посещал литературные встречи клуба «Дуга». Одна из сотрудниц библиотеки, где проходили вечера клуба, вспоминает писателя как тихого и спокойного человека.

В 2019 году портал Levice выпустил рецензию на некоторые стихи Центулы, охарактеризовав их как «полные беспокойства и бунтарства».

«Не зря писатель Юрай Цинтула называет себя именно таким бунтарем. У него неспокойная душа, как и у многих из нас. Она кипит в нем, и, хотя он предпочел бы кричать вслух, он вкладывает свои чувства в строки, образуя связные стихи», — говорится в рецензии портала.

В одном из стихотворений Цинтулы под названием «В мечтах» («Во снах») есть следующие строки:

«Во сне они меня сильно били. Во сне. Меня судили люди за то, что потопы и бури гнева владык я вызываю. Что я живу не так, как другие. Во сне. Я отсидел семь лет в тюрьме. И пожизненное заключение. Во сне. Меня повесили и обезглавили».

Ассоциация словацких писателей осудила действия Цинтулы и пообещала аннулировать его членство в организации, сообщил портал Plus.

Сотрудник службы безопасности и активист движения «Против насилия»

Как отмечает издание Aktuality, в 2016 году Цинтула работал в службе безопасности торгового центра в Левице. Тогда он сам подвергся нападению одного из посетителей ТЦ, который, предположительно, находился в наркотическом опьянении. После этого Цинтула вместе с парой сторонников основал движение «Против насилия».

В том же году на словацком портале Peticie движение Цинтулы разместило обращение с целью собрать 10 тыс. подписей тех, кто «против насилия всех видов, от войны до домашнего физического или психологического насилия в отношении женщин, детей, стариков, мужчин, животных, насилия на улицах».

Основателей движения «Против насилия» воспринимали как продолжателей организации «Общественность против насилия», которая в 1989 году выступала в поддержку демократических преобразований в Словакии.

Также у Цинтулы есть небольшой канал на YouTube, который он завел десять лет назад. В нем размещено всего три коротких видео. Первое из них опубликовано 9 мая 2016 года, в комментарии к нему Цинтула написал, что «Движение против насилия — это новая политическая партия, целью которой является предотвращение распространения насилия в обществе, предотвращение войны в Европе и распространения ненависти».

По данным Aktuality, также в 2016 году писатель сотрудничал с военно-патриотической организацией «Словацкие призывники», которая, по информации издания, связана с экстремистским движением. В своих публикациях для «Призывников» Цинтула критиковал мигрантов и государство, сообщало Aktuality. Организация прекратила свое существование в 2022 году.

Владелец оружия «без психических расстройств»

Один из знакомых Цинтулы также рассказал изданию, что у писателя был пистолет, а также разрешение на него. Собеседник Aktuality признался, что ему сложно поверить в происходящее и в причастность Цинтулы к преступлению.

«Мне вообще не хотелось в это верить, даже когда были фотографии, но они были со спины, я была в шоке от того, что произошло сегодня. Но я не хочу его судить. Он никогда так не высказывался, иногда мог прокомментировать, какое правительство ему не нравится, но это шок», — приводит издание слова знакомого Цинтулы.

Кроме того, Aktuality связалось с сыном нападавшего. Он подчеркнул, что у его отца нет психических расстройств и он никогда даже не говорил о возможном нападении на политика.

«Я понятия не имею, что задумал мой отец, что он планировал, почему это произошло», — ответил сын Цинтулы.

Он не смог ответить на вопрос, испытывал ли его отец ненависть к Фицо, но отметил, что Цинтула никогда за него не голосовал.

Сторонник оппозиции

По данным издания Republika, Цинтула является сторонником оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия». После задержания писателя на странице фракции в соцсетях появилось сообщение о приостановке ее деятельности «на неопределенный срок».

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что перед нападением Цинтула находился в толпе граждан возле культурного центра, где проходило выездное заседание правительства во главе с Фицо. Когда премьер-министр вышел из здания, Цинтула, по словам очевидцев, прокричал: «Робо, иди сюда». После этого нападавший открыл огонь и совершил пять выстрелов.

На первых кадрах после задержания Цинтула заявил, что якобы не согласен с политикой действующего правительства, а потому еще месяц назад задумал совершить преступление.

Днем 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы. Представители политика сообщили, что у него много увечий и врачи борются за его жизнь.