Напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула не входил в радикальные группировки, а был «одиночкой» и противником прекращения поставок вооружений Украине. Об этом заявил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток в ходе пресс-конференции. Его слова приводит местный телеканал TV Noviny.sk.

Министр внутренних дел Словакии рассказал, что нападавший ранее участвовал в антиправительственных протестах. Как отмечает TV Noviny.sk, 24 апреля Цинтулу заметили среди участников митинга в поддержку Украины в Долна Крупе. Он вместе с другими протестующими скандировал: «Да здравствует Украина», «Предатели» и «Хватит Фицо», передает канал.

По словам главы МВД, 15 мая нападавший действовал как «одинокий волк». Шутай-Эшток отметил, что, по признанию самого нападавшего, он был недоволен действиями правительства.

Особенно мужчину беспокоило, что кабмин во главе с Фицо был против военной помощи Украине, упразднил специальную прокуратуру, расследовавшую коррупционные преступления, мешал работе общественного телеканала RTVS и отстранил от работы председателя Конституционного суда страны.

По информации Шутай-Эштока, Цинтула всерьез задумался о нападении после президентских выборов, результатами которых он остался не доволен.

«Полиция придерживается только одной версии нападения. На сегодняшний день преступнику предъявлено обвинение в умышленном покушении на убийство. Это был политически мотивированный акт. Он изучал информацию из СМИ и был сильно вовлечен в политические события, это стало причиной нападения», — рассказал министр.

Как сообщило Noviny.sk, Цинтуле предъявлено обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Шутай-Эшток также отметил, что многие люди после случившегося стали вести себя агрессивно и позволяют себе жестокие высказывания в интернете. По мнению главы ведомства, Словакия оказалась «на пороге гражданской войны» и это «необходимо немедленно прекратить».

Министр обороны страны Роберт Калиняк в свою очередь прокомментировал ситуацию с соблюдением мер безопасности в месте, где проходило выездное заседание правительства, передает телеканал Noviny.sk. По мнению главы ведомства, безопасность была обеспечена на максимально возможном уровне.

Покушение на премьера Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проходило заседание правительства. 71-летний писатель Цинтула тяжело ранил выстрелами премьера. Фицо сразу госпитализировали на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица, а нападавшего задержали.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что премьер-министр был ранен в живот. Операция длилась почти четыре часа и после нее премьера ввели в искусственную кому.

Вице-премьер страны Томаш Тараба ранее сообщал, что операция прошла успешно и жизни премьера ничего не угрожает. Однако позже министр обороны Роберт Калиняк уточнил, что состояние Фицо остается тяжелым.