Президент России Владимир Путин 25 апреля заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в России нет пересмотра итогов приватизации 90-х. По его словам, у правоохранителей не должно быть претензий к добросовестным собственникам, которые не наносят ущерб безопасности страны и национальным интересам.

Активность Генеральной прокуратуры по возврату в государственную собственность некоторых активов Владимир Путин назвал «очень чувствительным вопросом».

«Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, <…> а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — сказал Путин.

Президент добавил, что считает необходимым обратить внимание, в том числе правоохранительных органов, на то, что изъятие бизнеса оправдано только в подобных случаях.

«Для объяснения претензий собственников недопустимы никакие формальные поводы и зацепки. Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. <…> Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», — подчеркнул Путин.

Глава РСПП Александр Шохин удивился тому, что зал встретил слова президента о недопустимости формальных изъятий активов без оваций. Путин объяснил это тем, что «действия правоохранительных органов, несмотря на наш разговор, продолжаются».

«Вот аплодисментов нет. Я надеюсь, что мы действительно выработаем тот подход, о котором я сейчас сказал, и нормализуем эту ситуацию», — заключил президент.

Какие активы Генпрокуратура требовала изъять в пользу государства

В конце марта генпрокурор России Игорь Краснов рассказывал в интервью «Коммерсанту», что с 2023 года ведомство изъяло в пользу государства 15 предприятий военно-промышленного комплекса стоимостью свыше 333 млрд рублей.

Самое громкое дело о передаче государству приватизированного в 90-х предприятия — дело «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) — началось еще в 2021 году. Тогда Генпрокуратура требовала изъять основной пакет акций СМЗ — 89,5%. Владельцами основной части бумаг были четыре крупных акционера — Сергей Кирпичев, Петр Кондрашев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. По мнению прокуратуры, решение о приватизации завода в 90-х было незаконным, так как принималось неуполномоченным органом.

В марте 2024 года суд удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании у частных инвесторов 10,5% акций СМЗ в пользу государства. Акций лишились более двух тысяч миноритариев, в том числе получившие ценные бумаги за годы работы на предприятии или купившие акции на торгах.

В феврале 2024 года Генпрокуратура добилась передачи государству акций Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также Челябинского электрометаллургического комбината. Их приватизацию в 90-х годах суд также счет незаконной.

Кроме того, в 2022 и 2023 годах в пользу государства были изъяты акции «Кучуксульфата» и бывших дочерних компаний «Северной верфи», но эти случаи не получили большой огласки, рассказывали RTVI опрошенные эксперты.