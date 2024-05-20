Тела погибших при крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, отправили в Храм Вознесения мучеников в Тебризе, сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.

Он сообщил журналистам, что поисковая операция на месте жесткой посадки президентского вертолета завершена, обнаружены тела всех находившихся на борту.

Тебриз — четвертый по величине город Ирана, он является административным центром провинции Восточный Азербайджан и расположен возле озера Урмия между вулканическими массивами Сехенд и горой Эйнали.

Сам Пир Хоссейн Коливанд в телеграм-канале Красного Полумесяца выразил соболезнования в связи с «мученической смертью» президента Ирана, назвав его «великим человеком веры, искренности и действия».

Правительство Ирана также выразило соболезнования в связи с гибелью главы государства и заверило, что продолжит работу «без сбоев».

«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа <…> сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении иранского правительства. Кабмин пообещал следовать по «пути чести и служения» стране. Ранее он анонсировал экстренное заседание в связи с крушением президентского вертолета.

Крушение вертолета с президентом Ирана: что известно

О «жесткой посадке» президентского вертолета Bell 212 стало известно накануне, 19 мая. Вместе с Раиси на борту находились глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян, имам пятничной мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Ранним утром 20 мая поступило официальное сообщение о гибели иранского лидера.

Делегация направлялась в Тебриз после визита в Азербайджан, где Раиси встречался с президентом республики Ильхамом Алиевым и участвовал в церемонии открытия дамбы на приграничной реке Аракс. В кортеже было три вертолета, два из них благополучно добрались до пункта назначения. В них находились, в частности, иранские министр энергетики Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш.

Поиски вертолета проводились 73 спасательными отрядами на протяжении десяти часов. Их работе мешали неблагоприятные условия в зоне проведения поисковой операции: там шел дождь, стоял густой туман, дороги практически отсутствуют. Спасательный вертолет, направленный к предполагаемому месту «жесткой посадки», не смог приземлиться из-за плохой видимости и вынужден был вернуться обратно на базу.

Утром 20 мая турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла возле деревни Тавель в 30 км от границы с Азербайджаном, где в итоге и был найден обгоревший остов вертолета. Вскоре Пир Хосейн Коливанд заявил, что «никаких признаков живых пассажиров вертолета найдено не было».