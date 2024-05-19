Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил «жесткую посадку» в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, сообщает 19 мая Associated Press (AP) со ссылкой на иранское государственное телевидение и информационные агентства. Инцидент с участием главы государства подтвердили в МВД Ирана.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил, что связи с Раиси пока нет. Иранские информационные агентства и гостелевидение также не публиковали информацию о состоянии президента Ирана после президента.

Иранское агентство Mehr сообщило, что Раиси не пострадал при жесткой посадке вертолета. По информации издания, президент с другими пассажирами выехал на автомобиле в город Тебриз в Восточном Азербайджане. Позже агентство удалило эту информацию из своего материала.

Вахиди заявил, что вертолет из кортежа Раиси совершил жесткую посадку из-за тумана, передает ТАСС со ссылкой на иранские госагентства. Доступ к месту происшествия затруднен из-за рельефа местности, добавил глава иранского МВД.

Спасатели, а также представители вооруженных сил и правоохранительных органов пытаются добраться до места происшествия. Поисковую операцию осложняют погодные условия — дождь и густой туман.

СМИ Ирана обнародовали кадры поисковой операции в районе инцидента с вертолетом.

Вместе с Раиси на борту вертолета также были глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем и еще несколько человек, передает IRMA.

По сообщению Tasnim, всего в президентском кортеже было три вертолета, два из которых благополучно прибыли к месту назначения.

Незадолго до инцидента с вертолетом Раиси прибыл в Азербайджан на встречу с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран открыли плотину в районе Хода Афарин в провинции Восточный Азербайджан.