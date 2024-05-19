В воскресенье, 19 мая, вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил «жесткую посадку» в горной местности недалеко от ирано-азербайджанской границы. Достоверной информации о состоянии Раиси и других людей, находившихся на борту, нет. Поисковая операция осложняется неблагоприятными погодными условиями в районе предполагаемой посадки. Что известно о «жесткой посадке» и поиске вертолета иранского президента — в материале RTVI.

«Жесткая посадка» в горной местности

Вертолет, перевозивший Эбрахима Раиси, совершил «жесткую посадку» днем 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. Раиси и другие высокопоставленные иранские чиновники летели в административный центр провинции — город Тебриз. Делегация направлялась туда после встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, в рамках которой президент Ирана принял участие в церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе двух стран.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил «жесткую посадку» из-за тумана и плохой погоды. Точная причина аварии пока не названа.

По данным иранских госагентств, вместе с Раиси на борту вертолета находились глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам пятничной мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

Всего в составе кортежа президента Ирана было три вертолета. Два из них благополучно добрались до пункта назначения. На них, в частности, летели иранские министр энергетики Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш.

ZUMA / TASS

Иранское агентство Mehr сообщило, что Раиси не пострадал и направляется в автомобильном кортеже в Тебриз, однако спустя некоторое время эта информация была удалена из материала.

Неназванный иранский чиновник в разговоре с Reuters сообщил, что жизни президента Ирана и министра иностранных дел республики находятся «под угрозой».

«Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места крушения, вызывает большую тревогу», — сказал собеседник.

Раиси планировал 19 мая посетить Армению, однако визит был отложен в последний момент, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По информации агентства, ожидалось, что президент Ирана в рамках визита примет участие в открытии транспортных коридоров.

Поисковая операция

Предполагаемое местонахождение вертолета — район деревни Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщило агентство Tasnim. Этот населенный пункт расположен в горной местности, покрытой лесами.

Спустя несколько часов после крушения вертолета агентство IRNA сообщило, что с одним из пассажиров и членом экипажа удалось установить контакт. После общения с ними был сделан вывод, что инцидент с вертолетом носит «несерьезный» характер.

Около 21:20 мск IRNA и Press TV сообщили, что спасатели нашли место крушения вертолета. Однако уже через несколько минут оперштаб Иранского общества Красного Полумесяца опроверг эту информацию.

В район ЧП направили по меньшей мере 40 поисково-спасательных бригад. По меньшей мере четыре из них приблизились к месту предполагаемой посадки вертолета, сообщили в оперштабе Иранского общества Красного Полумесяца.

Работе спасателей мешают неблагоприятные погодные условия — густой туман, бездорожье и дожди, которые, по прогнозу синоптиков, продолжатся до утра 20 мая. Вертолет спасателей, направленный к месту ЧП, не смог приземлиться из-за плохой видимости и был вынужден вернуться.

Поскольку проводить поиск вертолета с воздуха невозможно из-за тумана, спасатели передвигаются пешком по земле. Глава МВД Ирана предупредил, что с учетом неблагоприятных факторов поисковая операция может затянуться.

Глава Генштаба ВС Ирана приказал задействовать все силы армии, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и правоохранительных органов для поисков вертолета. К поисково-спасательным бригадам также присоединились команды альпинистов и группы местных жителей.

Как сообщает Fars News, министр здравоохранения республики отчитался, что поблизости от зоны операции развернуты силы медиков, которые готовы немедленно оказать помощь пострадавшим.

ZUMA / TASS

Что говорят власти Ирана

Верховный лидер Ирана Хаменеи выразил надежду на то, что Раиси выжил.

«Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — заявил он, призвав иранцев не волноваться во избежание «сбоев в работе государства».

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури и несколько членов правительства направились в Тебриз. В частности, в район поисков вертолета уже прибыл министр здравоохранения республики Бахрам Эйнолахи.

Государственное телевидение Ирана прервало линейное вещание и запустило трансляцию молитвы за здоровье Раиси.

Призыв молиться за здоровье Раиси также появился в инстаграме (принадлежит Meta*) иранского президента.

Международная реакция

Россия искренне надеется, что пассажиры вертолета Раиси живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она добавила, что Москва готова оказать помощь по поиску воздушного судна и расследовании причин инцидента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова оказать Ирану поддержку.

«Мы молимся Всевышнему за президента Эбрахима Раиси и сопровождающую его делегацию», — говорится в сообщении азербайджанского лидера в соцсети X.

Армения как «близкий и дружественный сосед Ирана» выразила готовность предоставить всю необходимую помощь для поисков вертолета с президентом республики. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал распоряжение МВД страны помочь в проведении поисковой операции. Также свою помощь в поиске вертолета предложили Саудовская Аравия и Турция.

В ЕС и Госдепартаменте США заявили, что следят за ситуацией вокруг вертолета Раиси. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте.

В Еврокомиссии заявили, что ЕС задействует свою спутниковую систему Copernicus для помощи в поисках вертолета Раиси. Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич уточнил, что это будет сделано «по запросу Ирана» о поддержке.

*деятельность Meta по реализации продуктов Instagram в России признана экстремистской и запрещена