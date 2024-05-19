В воскресенье, 19 мая, вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил «жесткую посадку» в горной местности недалеко от ирано-азербайджанской границы. Достоверной информации о состоянии Раиси и других людей, находившихся на борту, нет. Поисковая операция осложняется неблагоприятными погодными условиями в районе предполагаемой посадки. Что известно о «жесткой посадке» и поиске вертолета иранского президента — в материале RTVI.

«Жесткая посадка» в горной местности

Вертолет, перевозивший Эбрахима Раиси, совершил «жесткую посадку» днем 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. Раиси и другие высокопоставленные иранские чиновники летели в административный центр провинции — город Тебриз. Делегация направлялась туда после встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, в рамках которой президент Ирана принял участие в церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе двух стран.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил «жесткую посадку» из-за тумана и плохой погоды. Точная причина аварии пока не названа.

По данным иранских госагентств, вместе с Раиси на борту вертолета находились глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам пятничной мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

Всего в составе кортежа президента Ирана было три вертолета. Два из них благополучно добрались до пункта назначения. На них, в частности, летели иранские министр энергетики Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш.

Иранское агентство Mehr сообщило, что Раиси не пострадал и направляется в автомобильном кортеже в Тебриз, однако спустя некоторое время эта информация была удалена из материала.

Неназванный иранский чиновник в разговоре с Reuters сообщил, что жизни президента Ирана и министра иностранных дел республики находятся «под угрозой».

«Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места крушения, вызывает большую тревогу», — сказал собеседник.

Раиси планировал 19 мая посетить Армению, однако визит был отложен в последний момент, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По информации агентства, ожидалось, что президент Ирана в рамках визита примет участие в открытии транспортных коридоров.

Поисковая операция

Предполагаемое местонахождение вертолета — район деревни Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщило агентство Tasnim. Этот населенный пункт расположен в горной местности, покрытой лесами.

Спустя несколько часов после крушения вертолета агентство IRNA сообщило, что с одним из пассажиров и членом экипажа удалось установить контакт. После общения с ними был сделан вывод, что инцидент с вертолетом носит «несерьезный» характер.

Около 21:20 мск IRNA и Press TV сообщили, что спасатели нашли место крушения вертолета. Однако уже через несколько минут оперштаб Иранского общества Красного Полумесяца опроверг эту информацию.

В район ЧП направили по меньшей мере 40 поисково-спасательных бригад. По меньшей мере четыре из них приблизились к месту предполагаемой посадки вертолета, сообщили в оперштабе Иранского общества Красного Полумесяца.

Работе спасателей мешают неблагоприятные погодные условия — густой туман, бездорожье и дожди, которые, по прогнозу синоптиков, продолжатся до утра 20 мая. Вертолет спасателей, направленный к месту ЧП, не смог приземлиться из-за плохой видимости и был вынужден вернуться.

Поскольку проводить поиск вертолета с воздуха невозможно из-за тумана, спасатели передвигаются пешком по земле. Глава МВД Ирана предупредил, что с учетом неблагоприятных факторов поисковая операция может затянуться.

Глава Генштаба ВС Ирана приказал задействовать все силы армии, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и правоохранительных органов для поисков вертолета. К поисково-спасательным бригадам также присоединились команды альпинистов и группы местных жителей.

Как сообщает Fars News, министр здравоохранения республики отчитался, что поблизости от зоны операции развернуты силы медиков, которые готовы немедленно оказать помощь пострадавшим.

Что говорят власти Ирана

Верховный лидер Ирана Хаменеи выразил надежду на то, что Раиси выжил.

«Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — заявил он, призвав иранцев не волноваться во избежание «сбоев в работе государства».

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури и несколько членов правительства направились в Тебриз. В частности, в район поисков вертолета уже прибыл министр здравоохранения республики Бахрам Эйнолахи.

Государственное телевидение Ирана прервало линейное вещание и запустило трансляцию молитвы за здоровье Раиси.

Призыв молиться за здоровье Раиси также появился в инстаграме (принадлежит Meta*) иранского президента.

Международная реакция

Россия искренне надеется, что пассажиры вертолета Раиси живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она добавила, что Москва готова оказать помощь по поиску воздушного судна и расследовании причин инцидента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова оказать Ирану поддержку.

«Мы молимся Всевышнему за президента Эбрахима Раиси и сопровождающую его делегацию», — говорится в сообщении азербайджанского лидера в соцсети X.

Армения как «близкий и дружественный сосед Ирана» выразила готовность предоставить всю необходимую помощь для поисков вертолета с президентом республики. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал распоряжение МВД страны помочь в проведении поисковой операции. Также свою помощь в поиске вертолета предложили Саудовская Аравия и Турция.

В ЕС и Госдепартаменте США заявили, что следят за ситуацией вокруг вертолета Раиси. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте.

В Еврокомиссии заявили, что ЕС задействует свою спутниковую систему Copernicus для помощи в поисках вертолета Раиси. Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич уточнил, что это будет сделано «по запросу Ирана» о поддержке.

*деятельность Meta по реализации продуктов Instagram в России признана экстремистской и запрещена