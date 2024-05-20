Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая, сообщило агентство Mehr. Находившиеся с ним на борту, в том числе министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, также погибли. Позже информацию о гибели главы государства подтвердил вице-президент Ирана Мансури.

«Ибрагим Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана», — говорится в сообщении агентства.

В соответствии со ст. 131 Конституции Ирана, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. Эту должность с 2021 года занимает Мохаммад Мохбер. Правительственная коллегия созвала срочное заседание, сообщает Tasnim.

19 мая СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого был иранский президент, совершил «жесткую посадку» в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с Раиси на борту находились глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян, имам пятничной мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Вертолет искали больше 10 часов 73 спасательных отряда. Работе спасателей мешали неблагоприятные погодные условия — густой туман, бездорожье и дожди. Вертолет спасателей, направленный к месту ЧП, не смог приземлиться из-за плохой видимости и был вынужден вернуться.



Утром 20 мая турецкий беспилотник Bayraktar Akinci передал иранской стороне информацию об обнаружении источника тепла у иранской деревни Тавель в 30 км от границы с Азербайджаном, где и был обнаружен вертолет. Reuters сообщил, что он полностью сгорел при крушении. Позже глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что при обнаружении местонахождения разбившегося вертолета «никаких признаков живых пассажиров вертолета найдено не было».

Делегация летела в административный центр провинции — город Тебриз после встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, в рамках которой президент Ирана принял участие в церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе двух стран.

Всего в составе кортежа президента Ирана было три вертолета. Два из них благополучно добрались до пункта назначения. На них, в частности, летели иранские министр энергетики Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш.

По данным агентства Tasnim, разбившимся вертолетом был американский Bell 212. Он способен перевозить до 14 человек и развивать крейсерскую скорость в 190 км/ч.

Что известно об Эбрахиме Раиси

Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в иранском городе Мешхед (провинция Хорасан-Резави) в семье священнослужителя. В 15 лет Раиси поступил в духовную семинарию города Кума, а после получил докторскую степень в юриспруденции в Университете им. Шахида Мотахари в Тегеране. В студенческие годы Раиси принимал участие в народных волнениях, которые привели к Исламской революции 1979 года и упразднению монархии.

В 1980-х годах Раиси начал работать прокурором, а в 1988-м вошел в специальный комитет, который казнил тысячи политических заключенных преимущественно из числа участников леворадикальной «Организации моджахедов иранского народа», противостоявшей режиму аятолл. После этого Раиси начали называть «тегеранским мясником».

В 1989 году Раиси стал прокурором Тегерана и проработал на этой должности до 1994 года. После этого он 10 лет возглавлял Генеральную инспекцию Ирана, а в 2004-м стал заместителем председателя Верховного суда. В 2014 его назначили генеральным прокурором Ирана.

В 2017 году Раиси баллотировался на пост президента Ирана, но уступил действующему президенту Хасану Роухани. В 2021 году он победил на президентских выборах, заручившись поддержкой консервативных групп и набрав 62% голосов (при этом явка стала самой низкой за историю Исламской Республики).

В 2019 году Раиси был включен в санкционные списки США и Евросоюза за нарушения прав человека. В 2021-м вошел в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии американского журнала Time.