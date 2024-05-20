Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, есть опасения, что все пассажиры погибли, передает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

«Вертолет президента Раиси полностью сгорел в результате крушения… к сожалению, есть опасения, что все пассажиры погибли», — сказал источник агентства.

Эту информацию подтверждает иранское агентство Mehr. «После обнаружения места падения вертолета нет никаких доказательство того, что пассажиры выжили», — говорится в его сообщении.

На опубликованных с места крушения кадрах видно, что вертолет полностью выгорел.



Позже глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что при обнаружении местонахождения разбившегося вертолета «никаких признаков живых пассажиров вертолета найдено не было».

Днем 19 мая СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого был Раиси, совершил «жесткую посадку» в иранской провинции Восточный Азербайджан. По данным иранских госагентств, вместе с Раиси на борту вертолета находились глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам пятничной мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

Чиновники летели в административный центр провинции — город Тебриз. Делегация направлялась туда после встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, в рамках которой президент Ирана принял участие в церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе двух стран.

Всего в составе кортежа иранского президента было три вертолета. Два из них благополучно добрались до пункта назначения. На них, в частности, летели иранские министр энергетики Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш.

Масштабные поиски вертолета осложнялись неблагоприятными погодными условиями — работе спасателей мешали густой туман и дожди. Власти нескольких стран предложили свою помощь.