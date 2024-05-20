Утром 20 мая стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан вчера, 19 мая. Также погибли находившиеся на борту глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем и глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати. Что об этом пишут иностранные СМИ — в материале RTVI.

Bloomberg со ссылкой на аналитиков Eurasia Group пишет, что смерть Раиси не нанесет серьезного ущерба внутренней стабильности Ирана, поскольку силы безопасности, армия и Корпус стражей исламской революции (КСИР) остаются под контролем Верховного лидера.

Как отмечает The New York Times (NYT), смерть Раиси, консерватора, «который жестоко подавлял инакомыслие и которого многие считали возможным преемником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи», произошла в особенно неспокойный период для Ирана.

«Во время правления Раиси в стране происходили протесты и экономические потрясения, а также она была вовлечена в длительную теневую войну с Израилем, которая вырвалась наружу в результате обмена прямыми ударами в прошлом месяце», — пишет издание

Financial Times пишет, что президент Ирана продемонстрировал «безоговорочную лояльность аятолле и сохранил тесные отношения со Стражами исламской революции». «После десятилетий напряженных отношений между президентами Ирана и верховным лидером по поводу объема их полномочий Раиси был первым, кто положил конец этой напряженности», — сообщает газета.

Как отмечает Politico, гибель президента Ирана в авиакатастрофе делает сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником отца.

В соответствии со ст. 131 Конституции Ирана, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. Эту должность с 2021 года занимает Мохаммад Мохбер. Согласно иранскому законодательству, не позднее чем через 50 дней после смерти президента в стране должны быть объявлены новые выборы

Independent считает, что крушение вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрагим Раиси, министр иностранных дел страны и другие официальные лица, «вероятно, отзовется по всему Ближнему Востоку».

CNN со ссылкой на директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House доктор Санам Вакил сообщает, что смерть президента Ирана «наступила в очень трудное время» для страны, поскольку она ищет нового человека, который сможет заручиться поддержкой, а также лояльностью к системе. По ее словам, во внешней политике Ирана может измениться «не так уж много», но поменяется внутренний ландшафт, который «заведомо вызывает разногласия».

Главный международный корреспондент «Би-би-си» Лиз Дусе заявила, что трагическая судьба иранского президента, придерживающегося жесткой линии, не нарушит направление иранской политики или каким-либо образом повлияет на Исламскую Республику. «Но это станет проверкой системы, в которой консервативные сторонники жесткой линии теперь доминируют во всех ветвях власти, как выборных, так и неизбираемых», — отметила она.