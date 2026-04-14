Басманный суд Москвы заочно приговорил актера Артура Смольянинова* к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков о российских Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает ТАСС.

Суд также на четыре года запретил артисту администрировать сайты. Срок отбывания наказания будет отсчитываться с момента экстрадиции Смольянинова* или его задержания на территории России. Кроме того, суд отменил арест, ранее наложенный на 5 млн рублей и автомобиль марки Mazda, принадлежащие Смольянинову*.

Представитель защиты актера заявил, что планирует обжаловать приговор.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Смольянинова* стало его интервью изданию «Новая газета. Европа»**. По мнению стороны обвинения, в высказываниях актера содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России в Кривом Роге. Интервью было опубликовано на видеохостинге в январе 2023 года.

Артур Смольянинов* уехал из России после начала военной операции на Украине. В апреле 2022 года он выступил с критикой СВО в интервью журналистке Катерине Гордеевой*. В октябре того же года стало известно, что на актера составили административный протокол о дискредитации российской армии.

В январе 2023 года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В том же месяце Минюст внес артиста в реестр иностранных агентов, позже он был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В феврале 2026 года Смольянинова* объявили в международный розыск.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** признана в России нежелательной организацией