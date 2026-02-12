Следственный комитет (СК) России завершил расследование в отношении актера Артура Смольянинова*, которому инкриминируется распространение недостоверных сведений о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках уголовного дела наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, сам он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, поводом для возбуждения дела стали высказывания актера в интервью зарубежному изданию. Установлено, что на момент записи он уже находился вне пределов России.

По данным российских правоохранительных органов, Смольянинов постоянно проживает в Латвии. В 2024 году официальная Рига отказалась удовлетворить запрос Москвы о его экстрадиции.

Уголовное дело против Смольянинова* было возбуждено в январе 2023 года по требованию председателя СК Александра Бастрыкина. В октябре 2024 года актер был объявлен в федеральный розыск.

Басманный районный суд Москвы 29 октября 2024 года заочно избрал Смольянинову меру пресечения в виде ареста. Обвинение предъявлено по двум статьям: часть 2 статьи 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, и часть 2 статьи 207.3 УК РФ — распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Максимальная санкция по первой статье составляет до шести лет лишения свободы, по второй — до десяти лет.

Широкую известность Артур Смольянинов* получил после выхода фильма «Девятая рота», где сыграл роль рядового Олега Лютаева. Актер также снимался в картинах «Духless», «Ростов», «Кто, если не мы», телесериале «Белая гвардия», драме «Восьмерка» и новогодней франшизе «Елки».

Россию артист покинул в 2022 году. В январе 2023 года Министерство юстиции внесло его в список иностранных агентов. Находясь за границей, Смольянинов* неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес российского руководства и заявлял о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов