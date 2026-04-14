Следственный комитет возбудил уголовное дело на жительницу Ленинградской области из-за фотографии в мессенджере, «оскорбляющей религиозные чувства верующих». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», 20-летняя девушка из Мурино опубликовала в своем телеграм-канале фото пасхального кулича рядом с фаллоимитатором, подписав снимок «Христос воскрес!»

После того, как на снимки обратили внимание другие пользователи, девушка удалила пост, написав, что раскаивается в своем поступке и «приносит искренние извинения за свою шутку».

«Я сама крещеная и не вкладывала ни капли негатива в выложенный мною пост, не хотела кого-либо этим задеть, оскорбить или осквернить религию. Впредь обещаю больше никогда не повторять подобные действия», — цитирует Daily Storm извинения блогера.

Позже девушка закрыла свой канал.

В СК сообщили, что личность подозреваемой установлена и принимаются меры для ее задержания, затем ей планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих в отношении 27-летней работницы московского бара, которая сделала кальян на куличе и выложила видео об этом в соцсетях.

В Следственный комитет с просьбой проверить действия девушки обратились участники движения «Зов народа». Они сочли поступок кальянщицы «мерзким» и «кощунственным», рассказал глава организации Сергей Зайцев.

Сама девушка позднее удалила видеоролик, опубликовала извинения и заявила, что не преследовала цели кого-либо оскорбить своими действиями.