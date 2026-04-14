В России не будут создавать списки россиян, которые отказываются от вакцинации, речь идет лишь о модернизации Национального календаря прививок. Такое разъяснение дал «Абзацу» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в связи с появившейся ранее новостью о новом реестре, который разрабатывает Минздрав.

«Никакого реестра антипрививочников не предполагается. Речь идет о том, чтобы систематизировать всю информацию, которая сегодня есть в рамках Национального календаря прививок, где будет видно, кто, где, чем прививался, были ли какие-нибудь медотводы либо человек сам отказался», — сказал депутат.

По его словам, предполагается создать единую информационную базу, которая в том числе избавит людей от необходимости предоставлять справки при переезде в другой регион или при записи в новые клиники.

Врачи благодаря этому реестру смогут видеть полную историю вакцинации пациента, а также причины, по которым он не был привит — медицинский отвод или собственный отказ.

При этом «отказникам» не будут грозить препятствия в предоставлении бесплатной помощи по ОМС, заверил Куринный.

«Это глупость полная, нет никаких ограничений», — сказал парламентарий.

Он уточнил, что никаких новых штрафов власти вводить не намерены, кроме тех требований, которые уже существуют для ряда профессий, а также правил поведения в период эпидемий.

Как говорится в проекте постановления Минздрава, в новый перечень планируется вносить информацию как о гражданах, которые отказались от вакцинации по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям, так и о тех, кто ее прошел. В ведомстве рассказали, что основной целью создания реестра является разработка планов информационно-разъяснительных мероприятий среди жителей. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отметил в разговоре с «Лентой.ру», что такие списки необходимо вести для ликвидации «дремучести населения».