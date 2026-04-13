Отказавшиеся от вакцинации россияне будут включены в новый реестр, работу над которым ведет министерство здравоохранения. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отметил в разговоре с «Лентой.ру», что это необходимо для ликвидации «дремучести населения».

В пресс-службе Минздрава уточнили, что основной целью создания списка является разработка планов проведения информационно-разъяснительных мероприятий среди населения.

Власов напомнил, что работа со школьниками в этой области начинается с работы с их родителями, в то время как в настоящий момент в России не предусмотрено ни факультативов, ни специальных уроков, посвященных подобной тематике.

«Поэтому вопрос информационной политики министерства здравоохранения должен начинаться с решения, что мы эту политику ведем. Тогда появится работа. Тогда станет меньше антиваксеров. Дремучими людьми манипулировать проще», — пояснил он.

В новый перечень планируется вносить информацию не только о гражданах, которые отказались от вакцинации по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям, но и о тех, кто ее прошел, говорится в проекте постановления министерства о создании документа.

В разговоре с «Коммерсантом» представители ведомства отметили, что внесение в реестр отказавшихся от вакцинации россиянах не будет иметь для них негативных последствий.

Предполагается, что в роли оператора реестра выступит министерство здравоохранения, однако доступ к базе также будет предоставлен Роспотребнадзору, Росздравнадзору, Минцифры, а также региональным органам здравоохранения и медицинским организациям. В случае, если инициатива получит одобрение, реестр планируется запустить 1 сентября 2008 года.