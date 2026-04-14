Следственный комитет (СК) сообщил о задержании главного редактора новостного издания «Сапа» Алины Джикаевой. Вместе с ней был задержан сотрудник дежурной части УМВД по Махачкале.

«Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении главного редактора телеграм-канала «Сапа» Алины Джикаевой и оперативного дежурного ДЧ УМВД России по Махачкале», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого их подозревают в превышении должностных полномочий, получении и даче взятки (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК).

По версии следствия, не позднее июля 2020 года Джикаева, находясь в Москве, по договоренности с сотрудником дежурной части УМВД по Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, в которых содержались персональные данные граждан. Как утверждает СК, в период с июля 2020 года по июнь 2025-го полицейский получил от главреда «Сапы» взятку на сумму более 250 тыс. рублей.

Пресс-служба МВД сообщила, что Джикаева «давала взятки полицейским за получение сведений ограниченного доступа», которые затем публиковались в открытом доступе.

«Разглашение закрытой информации могло способствовать уничтожению следов преступлений, препятствовало раскрытию и расследованию уголовных дел. Также нарушены законные интересы граждан, чьи персональные данные были распространены», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанных доставят в Москву для проведения следственных действий. В рамках расследования были проведены обыски по их местам жительства и работы во Владикавказе и Махачкале. Силовики изъяли документы и электронные носители, «имеющие существенное значение для следствия».

14 апреля «Сапа» сообщила, что утром в офис издания во Владикавказе пришли «неизвестные люди в гражданской одежде» и начали проводить обыск. В сообщении говорится, что сотрудники редакции недоступны по меньшей мере шесть часов, родственники журналистов не знают об их местонахождении. По предварительным данным, несколько сотрудников отвезли в Центр по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э»), но подтверждения этой информации не поступало.

«Сапа» со ссылкой на свидетелей пишет, что правоохранители, пришедшие домой к Джикаевой, заявили, что задержание связано со статьей о мошенничестве (ст. 159 УК). Как с уголовным делом связаны остальные сотрудники осетинского офиса издания, неясно, заявили в редакции.

«Помимо этого, вызывает вопросы формулировка о претензиях к событию, якобы имевшему место в 2020 году. Если это так, то вновь встает вопрос о причинах, по которым увезли всех сотрудников редакции, ведь в то время издания еще не существовало — „Сапа“ была основана в марте 2023 года», — сказано в сообщении.

«Сапа» — региональное новостное издание с сетью телеграм-каналов, освещающее события на Северном Кавказе, в Северной Осетии, Ставропольском крае и на юге России. Оно публикует оперативные новости о происшествиях и событиях, анонсы мероприятий и пр.

9 апреля силовики провели обыск в редакции «Новой газеты» в Москве, следственные действия продолжались около 13 часов. В тот же день был задержан обозреватель издания Олег Ролдугин. Позднее его арестовали по делу о незаконном использовании персональных данных группой лиц. 13 апреля ему предъявили обвинение.