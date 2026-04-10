Тверской районный суд Москвы отправил под стражу до 10 мая обозревателя «Новой газеты» и сооснователя газеты «Собеседник»* Олега Ролдугина в рамках расследования уголовного дела о неправомерном использовании персональных данных (ч. 3 ст. 272.1 УК).

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Обвинение в совершении преступления Ролдугину пока не предъявлено. Журналист не признал вину.

«Виновным себя я не считаю», — сказал он перед началом заседания (цитата по ТАСС).

Адвокат Ролдугина Марина Андреева просила избрать более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий или залог. Она указала, что ее подзащитный — отец двоих несовершеннолетних детей, а жена не работает. По словам адвоката, это означает, что в его отсутствие семья останется без средств к существованию. Андреева добавила, что журналист систематически страдает мигренью после получения черепно-мозговой травмы, сообщает РБК.

В то же время Ролдугин отметил, что его задержали «достаточно корректно». По его словам, сотрудники полиции купили ему шаурму, передает «Осторожно, новости».

Ролдугин также заявил, что не знает, какая из его статей могла стать поводом для уголовного дела, но у него «есть предположения». По данным «Осторожно, новости», ему могут вменять публикацию о помощнике племянника Кадырова Руслане Алисултанове.

«Надеюсь, все будет прекрасно. <…> Отправлять заведомо человека в Страстную пятницу — это неправильно», — сказал он перед началом заседания.

Из материалов дела, которые огласила судья, стало известно, что после задержания силовики смогли получить доступ к телефону Ролдугина и его аккаунту в Telegram. На допросе журналиста спрашивали о ведении личного телеграм-канала, посты в котором «не могли использоваться в журналистских публикациях». Также у Ролдугина обнаружили «обращения в боты в Telegram». У него изъяли ноутбук, компьютер, жесткие диски и редакционное удостоверение.

Дело по факту незаконных операций с информацией, содержащей персональные данные (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ), было возбуждено 10 марта в отношении «неустановленных лиц». По данным правоохранителей, фигуранты использовали нелегальные базы с личной информацией для подготовки негативных материалов о российских гражданах. Максимальное наказание по статье — шесть лет колонии.

В рамках этого дела 9 апреля силовики провели обыск в «Новой газете». По данным источников ТАСС, визит правоохранителей в редакцию был связан не только с незаконным использованием персональных данных, но и с проверкой издания на связь с «Новой газетой. Европа»** и «Антивоенным комитетом России»***.

Следственные действия длились около 13 часов, сотрудники силовых структур изъяли оргтехнику и документацию. В этот же день был задержан Олег Ролдугин, перед этим в его квартире также провели обыск. Журналиста допросили сначала в качестве свидетеля, а после — в статусе подозреваемого. В ходе обыска в его квартире Ролдугина были обнаружены предметы, «свидетельствующие о совершении преступления», заявил в суде следователь ГСУ ГУ МВД по Москве.

После обысков «Новая газета» выпустила заявление, в котором сообщила, что у силовиков нет претензий к редакции и сайту, а также что издание продолжает работу.

Председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» назвал наиболее вероятной причиной уголовного преследования Ролдугина использование телеграм-ботов для «пробива». Он напомнил, что статья 272.1 УК была введена в декабре 2024 года именно для борьбы с незаконным сбором и использованием персональных данных.

Такие боты работают автоматически: по номеру телефона, почте или никнейму они выдают ФИО, адрес регистрации и место работы. Источником данных, по словам Бедерова, служат утечки из баз компаний и госорганов, а обращение к подобным сервисам является заведомо незаконным.

Бедеров отметил, что статья 272.1 УК прежде всего нацелена на действия, совершенные из корыстной заинтересованности. Следствие, полагает он, считает, что полученные данные использовались для создания материалов, которые приносили журналисту или изданию дивиденды — гонорары, узнаваемость или иные преференции. Исключение для обработки данных в личных и семейных целях в данном случае, скорее всего, неприменимо, так как речь идет о профессиональной деятельности.

* ООО «Собеседник-Медиа» — юрлицо «Собеседника» — внесено Минюстом России в реестр иноагентов

** признана в России нежелательной организацией

*** организация признана в России террористической