Сегодня в редакцию «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве прибыли люди в масках и начали проводить обыски. После этого связь с журналистами пропала, а из здания вынесли человека на носилках и увезли на скорой. С чем связаны следственные действия и что известно на текущий момент — в материале RTVI.

Днем 9 апреля сотрудники силовых структур прибыли в редакцию «Новой газеты», около 12:00 начались обыски. В самой редакции изначально заявили, что не знали причин визита силовиков. Также сообщалось, что адвокатов не пускали в офис, где находились сотрудники.

«Начались следственные действия, приехали люди в масках. Согнали всех коллег в одно помещение и как бы что-то делают. Мы ничего не знаем», — сообщили РБК в пресс-службе «Новой газеты».

Адвокат Калой Ахильгов, выехавший в редакцию, был вынужден ждать, пока его пропустят, рядом с ним постоянно дежурил один из силовиков. По его словам, речь, «скорее всего, идет об уголовном деле, связанном с публикациями».

При этом в само здание беспрепятственно пропускали гостей вечера памяти Оззи Осборна — им было достаточно показать паспорт или назвать фамилию. Среди гостей оказался телеведущий Дмитрий Дибров, при этом родственнице одного из журналистов редакции войти не дали.

В ходе следственных мероприятий из здания на носилках вынесли мужчину и погрузили в машину скорой помощи. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», речь идет о сотруднике силового ведомства, который почувствовал недомогание в области сердца.

Между тем выяснилось, что обыски проходят в рамках уголовного дела в отношении обозревателя «Новой газеты» и сооснователя газеты «Собеседник»* Олега Ролдугина. После обыска в квартире его доставили в ГСУ МВД по Москве на допрос, а позже был задержан на 48 часов как подозреваемый по статье о незаконном использовании персональных данных.

Дело было возбуждено 10 марта по статье 272.1 УК РФ — незаконное использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные. МВД в официальном релизе не называло издание, однако собеседники РИА Новости и ТАСС в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет именно о «Новой газете».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 272.1 УК РФ, по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные», — говорится на сайте МВД.

По версии следствия, в 2025-2026 годах на частных ресурсах хранения данных «осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах». Следственные действия в редакции продолжаются уже более восьми часов.

«Новая газета» основана в 1993 году и известна журналистскими расследованиями. С 28 марта 2022 года издание приостановило выпуск после двух предупреждений от Роскомнадзора. Осенью того же года Басманный суд Москвы лишил его лицензии, сайт заблокирован на территории России.

* издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов