Журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину предъявили обвинение: ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации в составе группы лиц (ч. 3 ст. 272 УК, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщает телеграм-канал издания 14 апреля.

Обвинение было предъявлено Ролдугину в присутствии адвоката, говорится в публикации. Журналист находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38 в Москве.

Статья УК о неправомерном доступе к компьютерной информации в составе группы лиц фигурировала в судебном заседании по избранию меры пресечения Ролдугину, которое прошло 10 апреля. Тогда журналиста арестовали на месяц в качестве подозреваемого.

Уголовное дело, по которому проходит Ролдугин, было возбуждено 10 марта в отношении «неустановленных лиц». По данным правоохранителей, фигуранты использовали нелегальные базы с личной информацией для подготовки негативных материалов о российских гражданах. В рамках этого дела 9 апреля силовики провели обыск в «Новой газете», а также задержали Ролдугина. На следующий день его арестовали.

Во время заседания по избранию меры пресечения Ролдугину судья заявила, что на допросе журналиста спрашивали о ведении личного телеграм-канала, посты в котором «не могли использоваться в журналистских публикациях», писало «Осторожно, новости». Она также сообщила, что в телефоне журналиста обнаружили «обращения в боты в Telegram»

Ролдугин говорил, что не знает, какая из его статей могла стать поводом для уголовного дела, но у него «есть предположения». Он не признал вину. Адвокат Ролдугина Марина Андреева заявила, что защите непонятно, чьи персональные данные, как считает следствие, ее подзащитный незаконно получил.

По данным Русской службы Би-би-си, дело может быть связано с анонимным телеграм-каналом «Больше, чем факт». Последний пост в нем был опубликован 8 апреля, за день до задержания журналиста. «Осторожно, новости» писало, что расследование может быть связано с публикацией о помощнике племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Руслане Алисултанове.