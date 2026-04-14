Группа BTS после многолетнего перерыва, связанного с военной службой, воссоединилась и выпустила новый альбом «Arirang». В интервью для обложки Rolling Stone участники k-pop-группы ответили на вопросы о будущем коллектива и внутренних разногласиях.

Лидер группы RM прокомментировал ожидания хейтеров, которые предрекали распад BTS: «Есть люди, которые просто молятся у себя дома: „Пожалуйста, BTS, просто упадите. Просто развалитесь и рухните“. Поэтому мы думаем: „Ладно, ребята, мы не виделись два-три года… Прошло три года, нас ждут ARMY [фанаты — прим. ред.], нас ждет весь мир, так что повеселились и хватит“».

При этом внутренние разногласия в группе все же есть. Джин рассказал о спорах вокруг музыкального направления. «На самом деле, я не совсем согласен с остальными по этому вопросу, — признался он. — Потому что в музыке мы видим определенные результаты, верно? Поэтому я считал, что наши самые любимые песни — это и есть наша идентичность. Но не все были со мной согласны, и после долгих обсуждений я пришел к выводу, что наша идентичность — в музыке, которую мы создавали».

Тэхен добавил, что после сольных проектов участники проявили удивительную открытость: «Я думал, что, когда мы вернемся к совместной работе, у каждого будет более твердое мнение. Но, к моему удивлению, все оказались очень непредвзятыми и раскрыли глубину своего характера».

Отвечая на вопрос о конкурентах среди мировых поп-звезд — Тейлор Свифт, Бруно Марсе, Гарри Стайлсе — RM заметил: «Они более великие артисты, чем мы. Мы просто маленькая группа из Кореи».

Новый альбом «Arirang» стал первой пластинкой BTS за почти шесть лет. По словам участников группы, они намерены продолжать совместную деятельность, несмотря на слухи о возможном распаде.