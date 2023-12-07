В 2023 году Генпрокуратура поставила рекорд по числу исков о конфискации компаний у собственников, заподозренных в коррупции, выяснил RTVI. Если в 2019 и 2020 годах было по одному иску, то в 2022 уже три, а в 2023 году — шесть. Половина из них пришлась на компании, связанные с ТЭК: так своих энергетических активов лишились бывшие член Совфеда Леонид Лебедев и замглавы республики Коми Константин Ромаданов.

В 2023 году в суды поступило рекордное число дел о национализации крупных предприятий из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции, выяснил RTVI, изучив картотеки судебных дел, СПАРК и публикации в СМИ. Большая часть исков об изъятии активов в 2023-м пока в процессе рассмотрения («Коми энергосбытовая компания», «Уралбиофарм», Коммерческий банк «Вятич» и Агрохолдинг «Покровский»).

В 2019 и 2020 годах в открытых источниках удалось обнаружить по одному делу об изъятии крупных коррупционных активов. Так, в 2019-м Генпрокуратура обратила в доход государства «Памашъяльский каменный карьер», принадлежавший экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову (его обвинили во взяточничестве). В 2020-м — золотодобытчика “Терней-Золото”, актив бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука (объявлен в международный розыск из-за обвинений в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем).

В 2022-м таких дел уже насчитывалось три:

Комплекс отдыха “Маяк” Сопчука;

Холдинг «Курортное управление г. Кисловодск» председателя ФНПР Михаила Шмакова (по данным Генпрокуратуры, будучи главой Федерации независимых профсоюзов, он распродал 34 санаторно-курортных учреждения, состоящие из 1763 объектов недвижимости. Из-за этого имущество «утратило свои лечебные и оздоровительные свойства»);

«Дальневосточное морское пароходство» братьев Магомедовых (по версии прокуратуры, эти акции были приобретены на коррупционные доходы).

В 2023-м таких дел насчитывалось уже шесть, причем три из них касались именно энергетических активов. Сюда не включены активы, которые Генпрокуратура пыталась изъять из-за незаконной приватизации (о них можно подробно прочитать здесь). Также в список не попали кейсы Danone, Carlsberg и аэропорта Пулково, над которыми власти установили внешнее управление.

Активы бывшего сенатора Леонида Лебедева

Бывший сенатор Леонид Лебедев попал под прицел Генпрокуратуры из-за нарушений антикоррупционного законодательства. В 2021 году, когда Лебедев находился на 162-м месте среди богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивалось в $750 млн.

Пятью годами ранее — в 2016-м — тот же Forbes писал о том, что против Лебедева завели уголовное дело о хищении $220 млн у компании ТГК-2. Это одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. С тех пор Лебедев живет за пределами России. По состоянию на декабрь 2023-го он находится в федеральном розыске.

В 2016-м дело ни к чему не привело, но в июне 2023 года предполагаемые коррупционные схемы в ТГК-2 вновь заинтересовали правоохранительные органы.

“Установлено, что Лебедев, будучи сенатором, одновременно с этим нелегально осуществлял коммерческую деятельность. При этом часть незаконно полученного дохода он направил на приобретение акций ПАО ТГК-2, которые для сокрытия своего участия во владении и управлении обществом оформил на иностранные компании, расположенные на Британских Виргинских островах”, — сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ФСБ, находясь под контролем Лебедева, компания “неоднократно создавала проблемы в энергоснабжении потребителей и угрозу срыва отопительного сезона”. Кроме того — накопила долги на 20 млрд рублей, что “создало реальную угрозу введения процедуры банкротства, а также угрозу полного прекращения производственной и технологической деятельности”.

В итоге актив национализировали и, по данным “Коммерсанта”, в октябре 2023-го передали под контроль «Газпром энергохолдинга». В ноябре 2023-го «Газпром межрегионгаз Ярославль» инициировало уголовное дело против руководителей ТГК-2 о причинении ущерба более чем на 1 млрд руб. В “ТГК-2” заявили RTVI, что “не располагают информацией о передаче акций под контроль ООО «Газпром энергохолдинг» и об инициировании уголовного дела” и добавили, что «ТГК-2» продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность.

Активы миллиардера Андрея Мельниченко

Дело “Сибэко” — третья и единственная неудавшаяся за год попытка Генпрокуратуры изъять энергетические активы в собственность государства по коррупционным основаниям. Среди других заинтересовавших ведомство активов значилась «Коми энергосбытовая компания».

Миллиардер Андрей Мельниченко стал, пожалуй, самым богатым ответчиком по национализационным делам — как минимум за последний год. В апреле 2023 года основатель компаний «Еврохим» и СУЭК впервые возглавил российский список Forbes, а уже в августе получил иск от Генпрокуратуры.

Ведомство попыталось забрать у него Сибирскую энергетическую компанию (“Сибэко”) — крупнейшее предприятие Сибири, которое производит электрическую и тепловую энергию. Актив подлежит изъятию, поскольку был приобретен по итогу “коррупционного сговора” с федеральным министром Михаилом Абызовым, указало ведомство.

Кто такой Михаил Абызов и за что его судят? В 2012 году президент Дмитрий Медведев назначил Михаила Абызова министром по координации работы «Открытого правительства». Это ведомство должно было упростить взаимодействие ведомств и граждан. По данным РБК, в разные годы Абызов входил в ближайшее окружение Анатолия Чубайса, Аркадия Дворковича, Зиявудина Магомедова, работал советником Дмитрия Медведева. В 2018 году Абызов потерял кресло министра — “Открытое правительство” закрыли. А в 2019-м его обвинили в хищениях и выводе этих средств в офшоры. Часть претензий была связана с “Сибэко”, которой, по мнению следствия, Абызов управлял будучи госслужащим через кипрские офшоры. С 2019-го Абызов находится в СИЗО. В декабре 2023-го прокурор запросил для него 19,5 лет колонии.

Генпрокуратура утверждала, что у истоков сделки стояли «неформальные дружеские отношения» Абызова и Мельниченко — открытые источники говорят о том, что оба учились в школе-интернате им. А.Н.Колмогорова при МГУ. По информации ведомства, в феврале 2018 года, пока Абызов занимал свой пост, они с Мельниченко заключили на Кипре договор купли-продажи ценных бумаг. В итоге бизнесмен получил акции “Сибэко” за 32,5 млрд рублей.

Дело против Мельниченко закончилось так же стремительно, как и началось. Уже в октябре 2023-го Генпрокуратура отозвала иск, оставила актив Мельниченко и подписала соглашение о том, что “Кузбассэнерго” направит деньги на “социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей” (RTVI отправил запрос в “Кузбассэнерго”).

Как «Сибэко» помогла заработать благотворителям Это далеко не первый раз, когда Генпрокуратура отказалась от своих требований в обмен на пожертвования на благотворительную деятельность. В частности, когда ведомство пыталось взыскать с Абызова те самые 32,5 млрд рублей от продажи “Сибэко”, оказалось, что $115 млн из этой суммы были инвестированы в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram Павла Дурова. Так как проект не состоялся, экс-министру полагался возврат с процентами — всего $126,5 млн. Генпрокуратура выяснила, что эти деньги осели на счетах в Альфа-банке и должны были пойти в счет долга перед банком. В итоге Генпрокуратура подала иск и к Альфа-банку — общей суммой около $100 млн. В конце концов Альфа-банк и Генпрокуратура пришли к мировому соглашению. По нему финансовое учреждение перечислило деньги на благотворительность в сфере образования и просвещения.

«Уголовное дело — способ получить контроль над активами»

Дела об изъятии активов, которые связаны с бывшими или действующими чиновниками, носят исключительно субъектный характер, считает партнер компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов:

“Возбуждается уголовное дело в отношении чиновника или бывшего чиновника по факту совершения им противоправных действий. В рамках уголовного дела или отдельного гражданского процесса Генеральная прокуратура выходит с гражданским иском об изъятии активов, принадлежащих чиновнику, в доход государства”.

При этом в юридической практике возбуждение уголовного дела очень часто является способом получения контроля над активами, добавил Юсупов. По его мнению, сейчас сложно сказать, стоит ли готовиться всем миллиардерам или всем крупным бизнесменам к повышенному вниманию со стороны власти. Но однозначно формируется тренд на то, что государство усиливает свой контроль в части восстановления своих нарушенных прав, полагает эксперт.

“Формируется правоприменительная практика, направленная на изъятие активов, полученных незаконном путем или в результате нарушения законодательства Российской Федерации, нарушения законодательства о приватизации 90-х годов. Наверняка это будет пока носить только выборочный характер, но тем не менее практика на это формируется. Тренд есть и кто попадет под нивелирующий рубанок истории сказать достаточно сложно”, — пояснил он.

Во всей этой истории настораживает тот факт, с какой легкостью суды встают на сторону Генеральной прокуратуры, принимая решения по изъятию активов в собственность государства, добавил Юсупов: