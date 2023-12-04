Государственное обвинение просит Преображенский суд Москвы приговорить к 19 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и хищении 4 млрд рублей. Также прокурор затребовал для экс-чиновника штраф в размере 470 млн рублей, передает ТАСС.

Кроме того, гособвинение просит лишить Абызова ордена Дружбы и на пять лет запретить ему выполнять распорядительные функции.

Вместе с тем, прокуратура требует приговорить четырех других фигурантов дела к срокам от 7 до 18,5 лет и в полном объеме удовлетворить иск потерпевшей стороны, взыскав солидарно со всех подсудимых 1,5 млрд рублей.

Ожидается, что адвокаты и их подзащитные озвучат в суде свою позицию 5 декабря. Приговор по делу может быть оглашен до конца этого года.

Абызова арестовали в марте 2019 года. Его обвиняют в мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации преступных доходов. По версии следствия, бывший чиновник и бизнесмен вместе с сообщниками украл деньги у «Сибирской энергетической компании» и Региональных электрических сетей, а затем вывели средства из России на Кипр.

В ноябре 2019 года журналисты рассказали, что бывший министр с 2011 по 2016 год через шведский Swedbank провел сделки на $860 млн. В марте 2020 года финансовый регулятор Швеции оштрафовал Swedbank на $386 млн за отмывание денег.

В июле 2020 года Следственный комитет России заявил, что установил причастность Михаила Абызова к хищению денег и коммерческому подкупу. В августе того же года бывшему чиновнику и еще нескольким фигурантам его дела предъявили окончательные обвинения в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, отмывании денег и создании преступного сообщества. Сам экс-министр вину не признает.

В феврале 2022 года дело Абызова передали в суд.