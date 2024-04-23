Число российских компаний, испытывающих дефицит кадров, достигло 70%, сообщает ЦБ в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ». Эта ситуация вызвана рекордно низкой безработицей и ростом спроса на персонал со стороны работодателей.

По данным ЦБ, отношение предложения к спросу на труд достигло минимальных значений, дефицит кадров усилился. «К началу апреля 2024 года доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла 70% (в июле 2023 года она составляла 56%). По сравнению с серединой 2023 года усилилась нехватка и квалифицированных специалистов, и низкоквалифицированных работников», — говорится в докладе. Проблему нехватки кадров ЦБ объясняет в том числе естественной убылью населения, в том числе трудоспособного.

Также ЦБ отмечает и ситуацию с трудовыми мигрантами: в 2023 году число работающих по патенту и разрешению на работу несколько выросло в сравнении с 2022 годом, но уровня 2021 года не достигло.

«Уменьшение числа трудовых мигрантов во многом связано с ослаблением рубля и ужесточением миграционного законодательства для иностранных работников, в т.ч. из стран Центральной Азии (90% иностранной рабочей силы)», — следует из доклада.

Несмотря на вводимые ограничения, по данным ЦБ, работодатели регионов активно привлекают иностранных рабочих — в том числе во Владимирской области (на 25% увеличилась квота на привлечение трудовых мигрантов), в Алтайском и Ставропольском краях, в Волгоградской, Тульской области.

Также ЦБ отмечает рост заработных плат как одну из мер борьбы за дефицитные кадры. Годовой темп прироста реальной зарплаты в 2023 году вырос до 7,8%. «Наиболее высокие годовые темпы роста реальной зарплаты наблюдались в обрабатывающей промышленности и строительстве. По данным рекрутинговых агентств, уровень заработных плат в размещенных в марте 2024 года вакансиях был повышен на 12,7% по сравнению с январем», — говорится в отчете.

При этом в на фоне сильного роста зарплат бизнес «более сдержано оценивает возможности дальнейшего увеличения расходов на персонал». По данным апрельского опроса предприятий Центробанком, чуть более половины компаний планируют повысить зарплаты до конца года. В августе 2023 года 75% компаний заявляли, что уже повысили оплату труда с начала года.

Среди других инструментов в борьбе за найм и удержание кадров ЦБ называет комфортные условия труда и компенсацию расходов на аренду жилья и содействие в получении и выплате кредитов, а также систему премирования по результатам работы. Кроме того компании автоматизируют и оптимизируют производства, а также внедряют трудосберегающие технологии, чтобы решить проблему дефицита кадров.

Также предприятия прибегают к увеличению рабочих смен и работе в выходные.

«По данным Росстата, в 2023 году фактически отработанное время в среднем на одного занятого в неделю составило 38,2 часа — самое высокое значение за прошедшие пять лет», — отмечает ЦБ.

Среди других инструментов борьбы с дефицитом кадров — удержание возрастных сотрудников, вышедших на пенсию, и привлечение к работе студентов.

Более того, по данным рекрутинговых агентств, в марте 2024 года на 74% вырос спрос на временных работников, в том числе с использованием вахтового режима работы.