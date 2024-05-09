Беспилотник атаковал «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, и на установке предприятия произошло задымление, сообщил в четверг, 9 мая, глава региона Радий Хабиров. По данным МЧС Башкирии, пострадавших при атаке и пожаре нет.

По словам Хабирова, налет был совершен в районе 13:00 по местному времени (11:00 мск), и в результате удара БПЛА по одной из установок на территории предприятия возникло задымление. Предприятие работает в штатном режиме, на место ЧП прибыли экстренные службы и руководители силовых ведомств, добавил Хабиров.

Согласно сайту самого предприятия, «Газпром нефтехим Салават» — крупнейший нефтехимический комплекс России, расположенный в Башкирии. Один из лидеров Группы «Газпром» по нефтепереработке, нефтехимии и производству минеральных удобрений. В состав компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер».

По данным «Базы», беспилотник ударил в установку каталитического крекинга; сотрудники предприятия услышали хлопок и увидели дым в районе Южной проходной. Возгорание оказалось небольшим, поэтому эвакуировать работников не стали.

В МЧС Башкирии сообщили, что повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет, пострадавших нет, добавили в ведомстве.

«На месте работают более 30 специалистов и 6 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет», — сказано в сообщении МЧС.

Местные издания публикуют видеокадры, на которых в районе предприятия виден черный дым. «Дрон летел. <…> А вон он, летит», — говорит голос за кадром на одной из видеозаписей.

На другом видео человек за кадром отмечает, что «сильно порохом пахнет». «Город Салават, 9 мая… Он сюда летит!» — говорит другой мужчина, снимая беспилотник на видео (кадры публикует телеграм-канал «Подслушано Салават»).

Расстояние от границы Украины до Салавата составляет не менее 1,5 тыс. км. В начале апреля украинские БПЛА атаковали несколько объектов в Татарстане, расположенном на расстоянии около 1,2 тыс. км от границы с Украиной. Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» тогда отмечал, что украинские беспилотники могут преодолевать расстояние свыше 1 тыс. км.

В ночь на 9 мая под украинский обстрел попали Белгород и Белгородский район. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали не менее восьми человек, повреждены 20 жилых домов (19 многоквартирных и один частный) и более 30 автомобилей. В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе.