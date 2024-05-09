Белгород и Белгородский район в ночь на четверг, 9 мая, попали под обстрел украинских военных, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали не менее восьми человек, повреждены 20 жилых домов (19 многоквартирных и один частный) и более 30 автомобилей.

«Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили», — сообщил Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Четыре человека с осколочными ранениями госпитализированы, в том числе 11-летняя девочка с ранениями левой стопы, еще троим пострадавшим медпомощь оказали на месте.

По словам Гладкова, в Белгороде в результате обстрела повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилой дом и 37 транспортных средств. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных домах, а также три автомобиля, отметил глава региона.

В Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 15 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, а также один беспилотник. Кроме того, два БПЛА уничтожены над Брянской областью, еще три — над Курской.

Режим опасности атаки БПЛА примерно шесть часов действовал и в Воронежской области, о чем свидетельствуют сообщения в телеграм-канале губернатора Александра Гусева.

В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Около 3:30 региональный оперштаб сообщал, что порядка 6 БПЛА были подавлены, но несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, повредивший несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет.

На место происшествия прибыли специальные службы, к ликвидации огня были привлечены 62 человека и 20 единиц техники (в том числе 25 человек и 7 единиц техники от МЧС России). По данным МЧС Краснодарского края, в 7:40 пожар локализовали.