Информация о том, что атаковавшие объекты в Татарстане утром 2 апреля беспилотники якобы были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности. Об этом заявило Минобороны страны в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что «подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан», и призвали не реагировать на слухи, доверяя только официальным источникам информации.

Днем 2 апреля о том, что атаковавшие Татарстан дроны могли запустить с территории «республики Средней Азии», заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Не факт, что запустили с территории Украины. <…> Есть еще у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны. Потому что те степные районы, которые находятся в северной, северо-западной стороне, практически безлюдны, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провести можно что угодно», — сказал Гурулев (видеозапись приводит радиостанция «Маяк»).

Депутат призвал «не гадать», отметив, что место взлета и траекторию полета беспилотников должны определить специалисты. Журналистка Ксения Собчак в связи с заявлением Гурулева выразила мнение, что тот «может спровоцировать международный скандал с Казахстаном».

Публицист Анатолий Несмиян после атаки БПЛА на Татарстан также заявил, что произошедшее «выбивается из предыдущих похожих мероприятий Киева» из-за «слишком большой дальности для прямого пролета дрона от территории Украины до места удара».

«Есть два варианта, которые могут прояснить произошедшее. И оба они вызывают вопросы. Первый — очевидный — запуск дрона был осуществлен с территории Казахстана. Не ближний свет, но 600 километров — это явно не 1200», — считает Несмиян.

По его мнению, если у Украины действительно есть возможность атаковать российские объекты с территории Казахстана, то «в зоне потенциальных ударов оказываются Урал, Алтай и Сибирь вплоть до Красноярска: Омск, Новосибирск, Кемерово».

«А еще, помимо промышленных объектов — и Транссиб. Если же взять северные регионы, то в новую зону попадает Сургут, Ноябрьск — то есть, зоны месторождений», — отметил публицист.

Он добавил, что «не лучше» и второй возможный вариант, при котором «атаку могла произвести диверсионная группа, выдвинувшаяся на территорию России, собравшая уже здесь беспилотник и применившая его непосредственно из России».

В то же время провоенный телеграм-канал «Рыбарь» отметил несостоятельность аргумента о том, что украинские беспилотники якобы не могли преодолеть расстояние свыше 1000 км. «В последние несколько недель беспилотники ВСУ вполне долетали и до более удаленных от границы нефтеперерабатывающих заводов, вроде объектов в Нижегородской области», — пишет канал.

По мнению «Рыбаря», Казахстан — «уже далеко не союзник России», но с его стороны было бы «слишком глупо» «позволить направить дроны такого размера со своей территории». Автор публикации не исключил, что речь идет о якобы «попытке украинских спецслужб вбить еще один клин в и так уже не очень стабильные отношения между Россией и Казахстаном».