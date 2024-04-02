Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге увеличилось до 13, все они — студенты, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

«По состоянию на 13.00 после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ “Алабуга” пострадало 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних», — заявили в ведомстве (цитата по агентству «Интерфакс»).

По словам собеседника агентства, все пострадавшие поступили в Елабужскую центральную районную больницу.

«Восемь человек госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятерых отпустили на амбулаторное лечение после проведения лечебно-диагностических мероприятий», — добавили в Минздраве.

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что количество пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана увеличилось до 12, все они — студенты «Алабуга политех».

Атака дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске произошла утром 2 апреля. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что «серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен». По его словам, пострадавшим в Елабуге оказывается вся необходимая помощь.

Телеграм-канал Baza сообщал, что всего на территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» (находится в 10 км от Елабуги) упали три дрона; в двух зданиях местного общежития выбиты стекла и двери. В пресс-службе ОЭЗ уточнили, что удар двумя дронами по общежитию «Алабуги» был нанесен в 5:45 утра, беспилотники «были оснащены оборудованием стран НАТО».

Агентство «РБК-Украина» передавало со ссылкой на источник в украинских спецслужбах, что атака была «операцией» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.