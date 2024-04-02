Количество пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана увеличилось до 12, все они — студенты «Алабуга политех». Об этом РБК сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Атака дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске произошла утром 2 апреля. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что «серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен». По его словам, пострадавшим в Елабуге оказывается вся необходимая помощь.

На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе два беспилотника атаковали общежитие. В Нижнекамске серьезных разрушений зафиксировано не было, технологический процесс на предприятии не нарушен, говорил РБК мэр Рамиль Муллин.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» была основана в 2005 году в 8 км от Елабуги в Татарстане. Ее приоритетные производственные направления — производство автомобилей и автокомпонентов, нефтехимия, приборостроение, товары массового потребления. Сегодня на территории ОЭЗ функционируют около 60 резидентов и 11 тыс. человек.

Ранее в ЕДДС сообщили, что в результате атаки беспилотников пострадали семь человек. Региональный Минздрав сообщал о шестерых. «Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование. И после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой», — говорили в ведомстве.

В пресс-службе ОЭЗ уточнили, что удар двумя дронами по общежитию «Алабуги» был нанесен в 5:45 утра, беспилотники «были оснащены оборудованием стран НАТО».