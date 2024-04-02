Число пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге в Татарстане выросло до семи, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). По данным пресс-службы главы республики, трех человек госпитализировали.

«Семь человек [пострадали]. Тяжелых нет, легкая и средняя степени [тяжести]», — сказали в ЕДДС агентству ТАСС.

По информации минздрава республики, пострадавших шестеро, угроз их жизни и здоровью нет, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование. И после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой», — говорится в сообщении.

Атака беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске произошла утром 2 апреля. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что «серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен». По его словам, пострадавшим в Елабуге оказывается вся необходимая помощь. Глава республики призвал «сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление».

По данным «Осторожно, новости», взрывы произошли на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», которая находится в 10 км от Елабуги. Повреждения получил комплекс из восьми хостелов, который построили для сотрудников ОЭЗ и студентов местного колледжа «Алабуга Политех» в 2022 году, отмечает канал. Один из них («Герон») значительно пострадал.

В пресс-службе ОЭЗ уточнили, что удар двумя беспилотниками по общежитию «Алабуги» был нанесен в 5:45 утра, беспилотники «были оснащены оборудованием стран НАТО».

Baza пишет, что всего на территорию ОЭЗ «Алабуга» упали три дрона; в двух зданиях местного общежития выбиты стекла и двери. В результате атаки БПЛА пострадали шесть студентов колледжа, в том числе несовершеннолетний. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, пишет телеграм-канал.

По данным РИА Новости, в Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс. Атака пришлась по заводу «Танеко», возник пожар, его удалось ликвидировать через 20 минут, рассказали агентству в экстренных службах.

«РБК-Украина» со ссылкой на источник в спецслужбах пишет, что атака была «операцией» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.