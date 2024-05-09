Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволит ей угрожать. Об этом заявил в четверг, 9 мая, президент России Владимир Путин с трибуны на параде Победы на Красной площади.

Глава государства добавил, что Москва отвергает «претензии любого государства или альянса на исключительность».

«Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — заявил Путин.

По его словам, на Западе «хотели бы забыть уроки Второй мировой войны», но в России помнят, что «судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом, в тяжелых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма».

Три первых «долгих, труднейших года» Великой Отечественной войны Советский Союз сражался с нацизмом один на один, тогда как на Гитлера «работала практически вся Европа», напомнил Путин.

«При этом Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников», — подчеркнул президент.

Он напомнил про «отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии».

Кто и что говорил о глобальном конфликте

Путин ранее уже говорил о том, что глобальная война «противоречит здравому смыслу». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он отмечал, что такой конфликт «поставит все человечество на грань уничтожения».

В июне 2023 года глава государства подчеркивал, что в третьей мировой войне «не будет победителей». По словам Путина, в США «очень много людей со здоровой головой», которые «явно не хотят вести дело» к такому сценарию.

Однако прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным», если военные альянса появятся на территории Украины, предупреждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на этой неделе заявил, что отправка западных войск на Украину повлечет за собой ядерный удар по Вашингтону, Парижу и Лондону.

«Отправка [западных] войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он предупредил, что «в этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10». «Наступит мировая катастрофа», — подчеркнул Медведев.

«Никаких сапог на земле». СМИ узнали план НАТО об отправке войск на Украину

Минобороны России 6 мая заявило, что Генштаб начал подготовку к проведению учений, в ходе которых будут отработаны «вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Учения проводятся по поручению президента «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

В Кремле отмечали, что учения связаны с заявлениями представителей западных стран и «беспрецедентным витком эскалации напряженности». В самом Минобороны также подчеркивали, что учения будут проведены «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Это, вероятно, первые такие учения после распада СССР, заметило «Агентство»*.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов