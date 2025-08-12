Решение властей Санкт-Петербурга запретить мигрантам работать курьерами логично, а в самой сфере, где много лет «был бардак», нужно «навести порядок». Об этом RTVI заявил председатель петербургской Армянской национально-культурной автономии Карен Мкртчян. По его мнению, никакой трагедии в произошедшем нет.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе мигрантам запретили работать курьерами. Власти объяснили, что таким образом намерены повысить качество услуг и создать рабочие места для российской молодежи. Документ дополняет уже существующий запрет на работу мигрантов в разных сферах, в том числе такси. Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трехмесячный переходный период.

«То, что в сфере миграционной политики надо наводить порядок, это, безусловно, так. И то, что 30 лет в стране был бардак в миграционной политике, это тоже факт. Как всегда бывает у нас в России, взялись [теперь] за это. Да, могут быть какие-то крайности, но в общем и целом в этой сфере надо наводить порядок», — сказал Мкртчян.

Он отметил, что в запрете найма иностранцев на работу курьером или в такси «есть своя логика».

«Например, иностранец-таксист всегда как-то опасен. В общем-то, курьер — это тоже такая деликатная тема, ведь курьер доходит практически до каждой квартиры. А если этот курьер — наводчик преступников? [Власти] наверняка основываются на таких вещах, у них есть общая картина. Не думаю, что [чиновники] утром проснулись и приняли решение запретить. Поскольку я член разных советов и форматов, то знаю, что там такие вещи обсуждаются. Есть статистика по преступности, по нарушениям. И основываясь на этих данных, на их совокупности, принимаются решения. Поэтому — приняли и приняли, а в чем трагедия?» — подчеркнул Мкртчян.

Председатель совета «Узбекская национально-культурная автономия Петербурга» Равшанбек Курбанов в беседе с RTVI напомнил, что компании, нанимающие мигрантов для работы в курьерских службах, получили отсрочку на три месяца, чтобы успеть подготовиться к исполнению новых требований.

«С одной стороны, я согласен, что слишком много хлопот доставляет курьерская служба тем, что она не системно организована. Живя в Санкт-Петербурге, я прекрасно вижу, как относятся жители к этому — их отношение, восприятие курьеров. И вы прекрасно знаете, слышите о том, в скольких, так скажем, различных схемах этих людей используют. Поэтому поддерживаю данное решение», — добавил он.

При этом, уточнил Курбанов, курьерская служба, безусловно, должна работать дальше: «Как она должна работать? Здесь необходим более системный подход к этой работе для того, чтобы она была постоянно в каких-то правовых полях».