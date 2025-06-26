Изображение собора Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов появилось на обложке группы «Московские мусульмане» в соцсети «ВКонтакте». В РПЦ возмутились оформлением паблика — митрополит Леонид счел перебором опубликованную картинку. Позже изображение удалили, а администратор сообщества признал ошибку и добавил, что не хотел оскорбить чувства христиан. Что известно о скандале — в материале RTVI.

«И как это понимать?»

Внимание на картинку с полумесяцами над храмом Василия Блаженного в группе «Московские мусульмане» обратил митрополит РПЦ Леонид (Горбачев).

«И как это понимать!? Послушайте, всему есть предел. И, вероятно, этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы», — написал священник.

Он выразил надежду на то, что «органам правопорядка <…> всё видно».

«Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается глумливыми рисунками в символ поражения. Доколе!?» — задался вопросом митрополит.

Объявления в группе он назвал «соответствующими» и «прямо нравственными».

«Берите всю пехоту»

После того, как пост митрополита распространился в интернете, аватарку в сообществе «Московские мусульмане» поменяли. Также там опубликовали пост, в котором утверждается, что фотография была удалена, потому что она «задевает чувства» верующих христиан.

«Эту фотографию меня попросили выставить русские мусульмане, которые приняли ислам <…>. <…> Признаем ошибки и мы осознали и убрали», — говорится в публикации.

Неназванный автор поста добавил, что вызвавшую скандал картинку опубликовали около месяца назад. По его словам, он не видел в этом «никакого оскорбления», но отметил необходимость признать, что «это ошибка», потому что «изменены атрибуты церкви».

Представитель группы «Московские мусульмане», написавший объяснительный пост, также утверждает, что в их адрес присылали картинки с изображением свиньи с Кораном. По его словам, администраторы сообщества «не отвечали на провокации».

«Как только мы выложили фотографию на фоне церкви с полумесяцем, не имея никакой ненависти <…> эти верующие проснулись <…> и побежали стукачить в Следственный комитет. Берите всю пехоту, всю армию и приезжайте. Если вы такие правильные, мы предъявим, кто первым всегда призывал к раздору и оскорблениям, у нас все зафиксировано <…> Мы многое увидели многое узнали посредством этой ситуации», — говорится в публикации.

Спустя несколько часов администратор группы «Московские мусульмане» опубликовал второй пост, посвященный ситуации. В нем говорится, что некоторые пользователи написали сообщения с призывами «оставить Москву в покое» и уехать на родину.

Автор поста предложил подписчикам обратиться к «главному командующему этой страны», президенту Владимиру Путину.

«Если вы хотите войну, <…> то обратитесь так же к вашему руководству и изъявите желание к этому, мы готовы к любому исходу дела. <…> Мы народ воинственный», — говорится в публикации.

«Разжечь межрелигиозную рознь»

Ситуацию прокомментировал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с NEWS.ru он назвал изображение полумесяцев на куполах храма Василия Блаженного провокацией, направленной на разжигание межрелигиозной розни, и выразил надежду на то, что представители мусульманской общины осудят «подобного рода эксперимент».

«Мы не знаем, кто разместил [символы ислама на храме Василия Блаженного], но очевидно, что это провокация, нацеленная на разжигание межрелигиозной розни между православными и мусульманами. Только человеку, который хочет посеять рознь, нестабильность в нашем обществе, может прийти в голову разместить полумесяцы на главках самого узнаваемого храма России», — сказал Кипшидзе.

«Подобные факты вызывают возмущение»

В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о подготовке закона, направленного на защиту религиозных символов.

«Поступают от вас обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение. Подобные факты вызывают возмущение», — отмечал спикер Думы.

Речь идет о законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении 10 июня. Документ запрещает изображать культовые здания и объекты без религиозных символов в СМИ, интернете, рекламе, объявлениях, на государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, вывесках, при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг.