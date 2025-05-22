Сайт и телеграм-канал Кремля изменил изображение герба России, вернув кресты на короны и державу двуглавого орла. До этого вместо крестов на гербе были ромбы, что вызывало недовольство православных активистов, русских националистов и Z-каналов. В Русской православной церкви заявили RTVI, что усматривают в замене крестов ромбами «признаки уголовного деяния». Рассказываем, как развивалась резонансная история.

«Гендерно-нейтральные ромбики»

Одним из первых ромбы вместо крестов на гербе на сайте Кремля заметил 19 мая оперный певец и Z-блогер Сергей Москальков. Он показал в своем телеграм-канале скриншот логотипа и процитировал отрывок из доклада патриарха Московского и всея Руси Кирилла от декабря 2023 года. В нем глава РПЦ говорил об общественном возмущении случаями, когда на публичных изображениях «нарочито затирался <…> Крест Господень».

«Не следует стесняться говорить о том, что мы как граждане России считаем неприемлемым чье бы то ни было пренебрежительное отношение к нашей духовной и исторической самобытности, в том числе к ее символам», — наставлял тогда патриарх.

В тот же день военный волонтер Роман Алехин выразил надежду, что на сайте Кремля внесут изменения и «примут кадровые решения» в отношении ответственных за размещение эмблемы с ромбами «или обучат их пониманию русского народа».

«Когда молодая и не шибко образованная “девочка-дизайнер” не знает правил и законов — это одно. Но когда на самом сайте [Кремля] <…> описаны все элементы герба, а также указано, что элементы герба не должны противоречить описанию в законе, — это вносит когнитивный диссонанс и народу начинает казаться, что русский народ, православие и Россия уже проиграли, потому что не только слова [президента] не слышат даже в Кремле, но и не исполняют официальные законы», — рассудил Алехин.

На следующий день, 20 мая, на кремлевский логотип с ромбами вместо крестов обратили внимание телеграм-канал диверсионно-штурмовой группы (ДШРГ) «Русич» и военные блогеры.

Военкор Юрий Котенок задался вопросом, всегда ли на сайте Кремля был изображен герб со «стыдливыми ромбиками» или «крестопад» только докатился до него.

«Если так, то это не только огромный позор, но и целенаправленная подстава президента. Учитывая заявления, что мы не бросим православных на Украине, никак иначе назвать подобную гнусность невозможно», — высказал мнение Котенок.

Военный волонтер Алексей Живов расценил цифровой герб с ромбами как «глумление над государственными символами 1000-летней христианской России».

Живов также дал ссылку на статью «Известий» от 2017 года, где были названы трое дизайнеров, разработавших цифровой логотип без крестов — Артем Геллер, Сергей Шапиро и Михаил Жашков. Волонтер возмутился тем, что Геллер в одном из постов в соцсетях показал свое фото в Баку и подписал его «Город Бога, обдуваемый ветром».

Касательно этимологии топонима Баку самая распространенная теория гласит, что название столицы Азербайджана произошло от древнеперсидского слова, означающего «место бога». Также популярна версия, что название означает «обдуваемый ветром», она, в частности, приводилась в Большой советской энциклопедии.

«Нашел в его соцсетях интересное: “Баку Город бога…”. Какого Бога, Артем? Явно не распятого и воскресшего Христа. Тогда вопрос: можно ли доверять дизайн государственных символов России человеку, у которого “город Бога” — Баку?» — отметил Живов.

Блогер напомнил, что претензии к авторам цифрового изображения герба России по поводу ромбов предъявляли еще два года назад. Тогда Шапиро и Геллер объяснили своем решение тем, что мелкие детали плохо различимы на небольших экранах и «превращаются в кашу», а ромбы дают лучшую читаемость знака.

Против этих аргументов тогда выступило интернет-издание Readovka, предложившее «свой вариант цифрового герба России — и с крестом, и с детализацией».

О «крестопаде» упомянул режиссер Никита Михалков на Петербургском международном юридическом форуме 21 мая. Как сообщает РБК, он показал изображение герба России с ромбами и назвал его «цыпленком табака».

Михалков выразил возмущение тем, что дизайнеры заменили кресты, назвав их «мелкими деталями».

«Это не мелкие детали, это знак власти, это принадлежность к определенной религии», — указал он.

Тем же вечером кресты вернули на логотип на сайте Кремля и в телеграм-канале, заметил канал «Осторожно, новости».

Позиции РПЦ и Кремля

Руководитель правового управления Московской патриархии Ксения Чернега в разговоре с RTVI выразила сожаление, что сейчас «надлежащая защита от подобного рода изображений не осуществляется».

«Это, по большому счету, оскорбление религиозных чувств верующих — заменить кресты на ромбы. <…> В этой ситуации мы считаем, что есть признаки уголовного деяния, оскорбления религиозных чувств верующих граждан», — заявила Чернега.

Она рассказала, что до конца весенней сессии в Госдуму внесут законопроект о запрете размещать в рекламе, на логотипах и гербах изображения объектов религиозного почитания без присущей им религиозной символики.

«Если на гербе есть религиозная символика в виде креста, то изображать герб без этой символики будет запрещено», — пояснила глава юридической службы РПЦ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с кремлевской эмблемой без крестов, отнес ее к «вопросам масштабирования».

«На любом мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты, собственно, превращаются в ромбик. Это совершенно не связано на сайте президента с тем, что там ромбики. Если его растянуть и увеличить, там будут кресты. Абсолютно вопрос масштабирования», — сказал Песков, запись ответа которого приводит телеграм-канал радио «Маяк».

Представитель Кремля добавил, что в этом отдают себе отчет все, «кто хоть как-то, хоть примитивно разбираются в цифровой передаче изображения».

«Поэтому герб у нас один, он, естественно, с крестами, и он такой, какой должен быть. И этот герб есть на сайте президента», — заключил Песков.